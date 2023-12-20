От 5 долларов. В польском суде назвали плату "шпионам из Беларуси" и необычные просьбы адвокатов

Опубликовано: 20.12.2023 08:41 , Обновлено: 20.12.2023

Во время процесса в польском суде в Люблине над 14-ю участниками "российской шпионской сети", среди которых были и белорусы, прозвучали суммы, которые некий "Андрей" платил им. Также адвокаты обратились к судье с необычной просьбой.

Сами участники признали свою вину ещё до суда, что позволило Польше провести суд без их участия и в сжатые сроки.

Во время процесса прокуроры заявили, что вербовал в диверсионную группу живущих в Польше иностранцев (в основном украинцев, но в ней были белорусы и русские) нейкий “Андрей”. Он делал это через мессенджер Телеграм.

В основном он искал молодых людей, которым обещал высокие заработки. Впрочем, они были не такие уж большие. Платил он криптовалютой.

В долларовом эквиваленте согласившиеся стать российскими агентами получали 5 долларов за распространение листовок и расклейку стикеров в общественных местах. Около 400 долларов было выплачено за размещение веб-камеры или GPS-передатчика в стратегически важных местах.

А если бы одному из новоявленных “диверсантов” удалось остановить поезд с военной или гуманитарной помощью, он получил бы 10 тысяч долларов.

Кроме того, оплачивались все расходы на путешествия в аэропорты, на вокзалы и в оружейные компании для сбора конфиденциальной информации, которую передавали “Андрею”. Сюда входили проезд и гостиницы.

Прокуратура и следователи Польши утверждают, что таким заработком соблазнились 16 молодых людей. 14 из них признали свою вину в ходе следствия. Ещё два решилт побороться в суде за оправдание.

Среди них были курьеры, доставщики еды, механик, агент по недвижимости, учитель французского языка, юрист, программист, бывший футболист, профессиональный хоккеист, школьник и студентка. Они приехали в Польшу из Украины и Беларуси легально для учебы и работы. Агентская сеть действовала в приграничных с Украиной Люблинском и Подкарпатском воеводствах как минимум с января по июнь 2023 года. Следователи также утверждали, что они отслеживали и документировали перевозки военной и гуманитарной помощи в Украину.

Польские СМИ сообщают, что основным мотивом обвиняемых было желание подзаработать. Никаких серьезных преступлений и диверсий они не совершили. Чем объясняются совсем небольшие сроки наказания.

15 человек были арестованы органами правопорядка Польши, а один несовершеннолетний студент был помещен в приют для несовершеннолетних.

“Шпионам” грозило до 10 лет лишения свободы. Но на допросах все решили признать вину (двое потом отозвали свои признания), в результате чего приговоры были вынесены быстро, без дорогостоящего и длительного суда.

Необычная просьба

Большое удивление всех присутствующих в зале суда вызвали заявления нескольких подсудимых, поданные через их адвокатов. Они просили не выпускать их из мест временного содержания. Кроме того, они попросились провести остаток назначенного срока в польских тюрьмах, вместо депортации.

“Мы очень редко встречаем такие запросы в наших судах. Как правило, обвиняемые хотят выйти на свободу”, – судья Ярослав Ковальский не скрывал своего удивления.

В итоге, они получили от 6 лет до нескольких месяцев лишения свободы. Студентка Мария М. проведет за решеткой 13 месяцев. Российский хоккеист Максим С., который до недавнего времени успешно играл за «Заглембе Сосновец», а в свободное время рисовал “диверсионные” граффити и записывал движение транспорта на вокзале в Пшемысле получил три года тюрьмы. Самый младший из шпионов, 17-летний студент, останется в интернате, где ему придется продолжить образование.

Однако сам приговор не означает, что им придется покинуть Польшу после пребывания в тюрьме. Это может произойти, если они будут внесены в специальный список «нежелательных иностранцев» по требованию Агентства внутренней безопасности или суда.

Ранее Телеграф сообщил, что польский суд во вторник, 19 декабря, осудил 14 граждан России, Беларуси и Украины за организацию шпионской сети и подготовки диверсионных актов под руководством Москвы.

Тем временем, Александр Лукашенко 22 марта заявил, что власти Польши предложили ему обменять задержанных по обвинению в шпионаже трёх белорусов. Но не уточнил на кого.

Польский суд приговорил белорусов к срокам по делу о подготовке диверсий