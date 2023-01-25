У Зеленского предсказали удары по «изнеженным» Москве и Питеру. Когда?

Опубликовано: 25.01.2023 10:13 , Обновлено: 25.01.2023

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «эскалация войны внутри России – неизбежна» и ударам «будут подвержены» в том числе Москва и Санкт-Петербург.

При этом он не уточнил, кто будет наносить удары.

«Почему, кем и зачем – это уже другой вопрос, и мы не можем его обсуждать. У нас есть недостаток информации. Украина удары по России не наносит», — сказал Подоляк.

Тем не менее, добавил он, «ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д.».

По его мнению, это будет «уже внутренняя проблема» России.

Исходя из слов Подоляка, можно предположить, что это, если и произойдет, то явно не в ближайшее время.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Москве начали устанавливать ЗРК на крышах домов. Жители были сильно удивлены, когда заметили установку системы ПВО Панцирь на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке. Фото комплекса появились в соцсетях.

Позже в сети появилось видео ЗРК «Панцирь» в предместьях столицы РФ, у резиденции Путина.