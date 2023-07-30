У Зеленского подтвердили переговоры в Саудовской Аравии для установления мира в Украине. Россию позвали?

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Опубликовано: 30.07.2023 20:50 , Обновлено: 06.01.2025

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 30 июля подтвердил ранее появившиеся слухи о том, что Саудовская Аравия проведет саммит стран об установлении мира в Украине. В Киеве заявили, что основой обсуждения станет формула Зеленского.

По его словам, этот план уже обсуждается с разными странами. «В то же время, в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН», — сказал он.

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Мирный план президента Украины (был официально представлен в ноябре 2022 года на саммите G20) выглядит так (в хронологическом порядке выполнения пунктов):

Ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и жителей Украины, вывезенных на российскую территорию;

Восстановление территориальной целостности Украины;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Восстановление справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация окончания войны.

Андрей Ермак рассказал, что саммит в Саудовской Аравии - это лишь этап в достижении и воплощении формулы мира от Владимира Зеленского.

Первым шагом стали ранее встречи с послами различных стран, аккредитованными в Украине.

На втором этапе украинские власти проводили переговоры с советниками по национальной безопасности других стран, чтобы найти оптимальные формулировки и механизмы воплощения планов. Одна такая встреча уже прошла в Копенгагене. Следующей как раз станет саммит в Саудовской Аравии.

На завершающем третьем этапе Украина хотела бы провести учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца 2023 года.

Россия не участвует

По данным источников западных издания, Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, в которых не участвует Россия, могут привести к международной поддержке мирных условий в пользу Украины.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что во встрече 5-6 августе в городе Джедда должны принять участие представители примерно 30 государств, включая ЮАР, Индию и Бразилию, которые входят в БРИКС, как и Россия. Представителей РФ на саммит не позвали.

Зато там планирует побывать помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Представители Великобритания, Польша и ЮАР также пообещали прибыть на встречу.

Главная цель встречи - формирование всемирной коалиции стран, которые бы выработали общую позицию как с требованием прекратить войну в Украине, так и механизмом его воплощения в жизнь.

Ранее Телеграф сообщил, что в Кремле назвали новую причину, по которой начали войну с Украиной.

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