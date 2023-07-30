Россия решила воевать с Украиной за право Африки быть свободной - Захарова

Опубликовано: 30.07.2023 12:49 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 29 июля заявила, что Россия решила вторгнуться в Украину, чтобы защищать свободу Африканского континента. Однако, она уточнила, что это касается "всех людей на планете".

“Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни. Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только Африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными”, — заявила Мария Захарова на форуме с африканскими политиками.

В свою очередь, Вадимир Путин заявил, что Россия не может прекратить огонь в Украине, потому что ей приходится обороняться из-за наступления ВСУ. По его словам, он считает, что “все противоречия должны решаться в ходе переговоров”.

[Telegram_widget url=“https://t.me/orex62/18959”]

Владимир Путин снова обвинил Запад в том, что Россия вторглась на территорию Украины. “В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию”, - пожаловался Владимир Путин.

Ранее Телеграф сообщил, что Киев предложил свою формулу мира. Владимир Зеленский заявил, что войну в Украине можно завершить очень быстро. Для этого необходимо, чтобы РФ вывела свои войска со всей территории страны. Также план предусматривает выплату репараций Россией за ущерб нанесенный украинцам.

Позднее, в июле 2023 года, стало известно, что украинские официальные лица разработали план, который предполагает начало мирных переговоров с Россией. Его представили директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время секретной поездки в Киев в июне, сообщили СМИ со ссылкой на The Washington Post (WP) и его источники.

Киев создал тайный план мирных переговоров с Россией — WP

Тем временем, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина по итогу контрнаступления планирует блокировать Крым и после этого начать «торговаться».

«Можно торговаться» — Арестович рассказал, когда Украина будет готова к переговорам