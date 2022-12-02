У Зеленского официально озвучили потери ВСУ

Опубликовано: 02.12.2022 09:20 , Обновлено: 02.12.2022

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал официальное количество погибших украинских военных с 24 февраля.

«У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, которые говорит верховный главнокомандующий. Они достигают от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. То есть, мы открыто говорим о количестве погибших», — заявил он.

И добавил, что у ВСУ есть больше потерь из-за ранений.

Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен, которая сказала, что потери украинских военных составили 100 тыс. человек. По словам Подоляка, она «бесспорно, ошиблась, поэтому удалила эти цифры».

Глава ЕК удалила сообщение о потерях ВСУ в 100 тыс. человек

Кстати, ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что количество погибших украинских военных составляет чуть больше 10 тыс. человек.

Арестович «неформально» назвал официальное количество погибших украинских военных