Арестович "неформально" назвал официальное количество погибших украинских военных

Опубликовано: 30.11.2022 19:49 , Обновлено: 04.07.2024

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил 30 ноября в эфире LatyninaTV на Youtube, что количество погибших украинских военных составляет чуть больше 10 тыс человек.

Алексей Арестович уточнил, что эта цифра касается “всех сил обороны”. “Я никогда бы не назвал это число. Держали бы мы его в тайне. Но раз ошиблась президент Еврокомиссии, приходится публично реагировать. Я могу неформально вам назвать - чуть больше десяти тысяч. Напоминаю, что у России в 8 раз больше”, - заявил советник ОП Украины.

Однако непонятно, был ли Алексей Арестович уполномочен делать такие заявления, как и то, насколько озвученные цифры официальные. Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что достоверные цифры о погибших военнослужащих ВСУ могут называть только Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, [link href=“https://news.liga.net/politics/news/nikiforov-dostovernye-poteri-vsu-mogut-nazyvat-tolko-zelenskiy-reznikov-i-zalujnyy” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] украинское издание Liga.net.

Ранее Телеграф сообщил, что из твиттер-аккаунта главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен исчезла информация о том, что потери украинских военных с 24 февраля составили 100 тыс. человек.

Глава ЕК удалила сообщение о потерях ВСУ в 100 тыс. человек