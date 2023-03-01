У Зеленского назвали массовое падение дронов в РФ «внутренними атаками»
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 марта в очередной раз заявил, что его страна «не наносит ударов по территории России».
В своем Twitter он написал, что «Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех территорий».
По словам Подоляка, России «нарастают процессы паники и распада». Он объяснил их « увеличением внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры».
Напомним, Министерство обороны России 28 февраля заявило, что за ночь предотвратило две попытки «украинских атак» на российскую территорию с использованием беспилотных летательных аппаратов. А именно на Краснодарский край (Туапсе) и Адыгею.
В случае с Туапсе и Адыгеей, украинским дронам (если они действительно украинские) пришлось пролететь более 400 километров. А маршрут пролегал над линией фронта, тылом российской группировки, украинским и российским побережьем Азовского моря, над самим морем, а также над Краснодарским краем, заметило BBC.
Кроме того, беспилотник также долетел до Подмосковья. СМИ пишут, что это обломки похожи на дрон UJ-22 Airborne.