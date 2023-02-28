Украинские "камикадзе" атаковали российские территории за 400 км от линии фронта

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Опубликовано: 28.02.2023 14:09 , Обновлено: 28.02.2023

Министерство обороны России заявило, что за ночь оно предотвратило две попытки украинских атак на российскую территорию с использованием беспилотных летательных аппаратов. Там заявили об атаках на Краснодарский край и Адыгею.

В сообщении говорится, что 28 февраля, ночью, украинцы попытались использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нанесения ударов “по гражданской инфраструктуре” в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Обновлено также сообщается о беспилотнике под Москвой. Беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, жертв и разрушений на земле нет, заявил губернатор Подмосковья.

Беспилотники были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации, утверждают в Минобороны. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один беспилотник упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не причинил вреда атакованному объекту гражданской инфраструктуры, заверили российские военные.

Эти утверждения не были независимо проверены.

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В случае с Туапсе и Адыгеей, украинским дронам, пришлось пролететь более 400 километров. А маршрут пролегал над линией фронта, тылом российской группировки, украинским и российским побережьем Азовского моря, над самим морем, а также над Краснодарским краем, передает BBC.