Украинский беспилотник долетел до Подмосковья

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Опубликовано: 28.02.2023 15:04 , Обновлено: 28.02.2023

В Подмосковье, в городском округе Коломна, обнаружили украинский беспилотник. СМИ и телеграм-каналы пишут, что дрон упал рядом с объектом «Газпрома».

Происшествие подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, дрон нашли вблизи деревни Губастово, никто не пострадал.

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры», — считает он.

Тем временем телеграм-каналы пишут, что беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома». По данным Shot, БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе.

В сети опубликовали фото:

СМИ пишут, что это обломки похожи на дрон UJ-22 Airborne. Его представила украинская компания «Укрджет» в 2021 году.

[info_b]Дрон имеет габариты 3,3 на 4,6 метра и оснащен бензиновым двухтактным двигателем. Он может лететь на 800 км со скоростью 130-140 км/ч и может нести 15-20 кг взрывчатки. А также сбрасывать неуправляемые авиабомбы – доработанные для сброса с БПЛА 82-мм мины, также может нести на себе оптику для разведки.[/info_b]

Официально в Украине информацию не комментировали не комментировали.