У Зеленского анонсировали «переломный момент» на фронте
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал «переломный момент» на фронте в Украине.
Об этом он написал в своем телеграм-канале. Правда, потом он исправил «переломный момент» на «важные события».
«Впереди — важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель — выход на границы 1991 года», — заявил Ермак.
К слову, накануне представитель «Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявил, что украинские военные провели усиление своих отрядов в Харьковской области на границе с Луганской областью Украины. Для этого они перебросили войска в районе оккупированного российскими войсками Сватово.
В свою очередь, глава Луганской области Украины Сергей Гайдай заявил, что на карте Донбасса самые горячие точки — это Бахмут и Кременная.
Тем временем в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска несут наибольшие потери в Бахмуте и Лимане.
Кстати, ранее Владимир Зеленский в США заявил, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше.
«В следующем году будет поворотный момент. Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности», —отметил он.