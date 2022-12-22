Зеленский в Капитолии предсказал «поворотный момент» после битвы за Бахмут

Опубликовано: 22.12.2022 05:00 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, во время своего визита в США выступил в Капитолии перед представителями Конгресса и Сената Соединенных Штатов. Его встретили в Конгрессе овациями.

«В следующем году будет поворотный момент. Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности», — заявил Зеленский.

Он отметил, что война, развязанная Россией, — это битва не только за территорию, ту или иную часть Европы, свободу и безопасность украинцев или любой страны, которую хочет завоевать Владимир Путин.

«Эта битва определит, в каком мире наши дети и внуки будут жить, и их дети и внуки: будет ли демократия для украинцев, американцев, для всех», — указал украинский лидер.

Президент также добавил, что США сыграли свою лидерскую роль в объединении всего мира вокруг Украины. Он отметил, что помощь американцев очень важна для Украины, чтобы не только выстоять, но и добиться перелома на поле боя.

«Если ваши „Patriots“ остановят террор россиян против наших городов, это позволит нашим патриотам в полную силу защищать нашу свободу», — добавил Зеленский.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/81765”]

Отдельно он обратил внимание, что Россия нашла союзника — Иран.

«Иран отправил сотни смертоносных дронов в РФ, они стали угрозой наглой критической инфраструктуре — один террорист нашел другого. Это лишь вопрос времени, когда они ударят по вашим другим союзникам, если вы не остановите их сейчас», — добавил он.

Он добавил, что перед тем как приехать в США, он был на фронте, на Востоке Украины, в Бахмуте, в городе, в котором ранее проживало 70 тыс. человек, и который находится в оккупации с мая.

«Россияне используют все, что могут, против Бахмута и против других городов. Однако наши Силы обороны выстаивают. И мы все гордимся ими», — сказал он.

Он отметил, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше. Поэтому Украине нужна военная помощь США, в частности, системы ПВО Patriot.

«Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы не просто стоять в таких боях, а чтобы — переломить это. Чтобы победить на поле битвы. Мы нуждаемся в большей артиллерии в следующем году, орудий и снарядов — чтобы Бахмут был не только крепостью, которая перемалывает русскую армию, а чтобы — как битва под Саратогой — борьба за Бахмут изменила ход и нашей войны за независимость», — сказал он.

«Нехватка у нас бронетехники и авиации затягивает эту войну и позволяет России убивать наших людей, держать в тоталитарных условиях оккупированные города и села Украины. Такая ваша поддержка — критически важна. Как и финансовая помощь — будет правильным и своевременным предоставить нужный финансовый пакет на 2023 год», — отметил президент Украины.

Также Зеленский передал Конгрессу США флаг Украины от защитников Бахмута. Глава государства сказал, что этот флаг является символом украинской победы.