Украинцы сформировали обученный Западом штурмовой кулак на Донбассе

Опубликовано: 27.12.2022 11:23 , Обновлено: 27.12.2022

Представитель "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко заявил, что украинские военные провели усиление своих отрядов в Харьковской области на границе с Луганской областью Украины. Для этого они перебросили войска в районе оккупированного российскими войсками Сватово.

На том же участке фронта, но в районе Кременной в Луганской области, ВСУ сформировали штурмовые группы, состоящие из украинских солдат, подготовленных за рубежом, и иностранных легионеров, сообщил Андрей Марочко. По его словам, ВСУ не смогли пока прорвать оборну россиян и их прокси, понеся потери.

“Посыплется вся оборона”

В свою очередь, глава Луганской области Украины Сергей Гайдай заявил, что на карте Донбасса самые горячие точки - это Бахмут и Кременная.

“Продолжаются бои возле Кременной. россияне понимают, если они потеряют Кременную, то у них «посыплется» вся линия обороны, - уверен украинский чиновник. - Оккупационные войска стягивают туда огромное количество резервов и техники. Боевики гибнут там сотнями”.

Сергей Гайдай опроверг заявления, что ВСУ уже вошли в Кременую, но утверждает, что россияне отвели оттуда свое командование. А солдаты ВСУ продолжают медленное продвижение: “Успех на этом участке фронта на стороне ВСУ”.

“Сейчас много информации в СМИ о якобы освобождении Кременной или о заходе войск в Кременную - это не соответствуют действительности. Но боевые действия идут недалеко от Кременной и российское военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, уже перемещено в Рубежное”, - заявил он.

Многие украинские СМИ пишут, что все и не собираются брать Кременную в лобовой атаке. А стараются взять город в оперативное окружение, и что это им почти удалось.