У Севастополя в Крыму сбили беспилотник
Назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 8 декабря заявил о сбитом беспилотнике у берегов города.
«Утром дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — написал он в своем телеграм-канале.
Больше он информации не предоставил.
Накануне в соцсетях появились сообщения об очень громких звуках.
«В Сепастополе громко», «Звук, как будто сбили», «Что-то светящееся летело, выстрел — и посыпались искры», — писали пользователи.
Напомним, утром 6 декабря по аэродрому в Курске (Россия) ударил беспилотный летательный аппарат.
По курскому аэродрому в России ударил беспилотник
А днем ранее беспилотники атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.
В России под Саратовом беспилотник ударил по аэродрому с Ту-95