У Севастополя в Крыму сбили беспилотник

Опубликовано: 08.12.2022 09:58 , Обновлено: 08.12.2022

Назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 8 декабря заявил о сбитом беспилотнике у берегов города.

«Утром дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные как всегда сработали четко», — написал он в своем телеграм-канале.

Больше он информации не предоставил.

Накануне в соцсетях появились сообщения об очень громких звуках.

«В Сепастополе громко», «Звук, как будто сбили», «Что-то светящееся летело, выстрел — и посыпались искры», — писали пользователи.

Напомним, утром 6 декабря по аэродрому в Курске (Россия) ударил беспилотный летательный аппарат.

По курскому аэродрому в России ударил беспилотник

А днем ранее беспилотники атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях.

В России под Саратовом беспилотник ударил по аэродрому с Ту-95