У России возникли проблемы с хранением нераспроданной нефти – Bloomberg

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Опубликовано: 12.02.2025 11:57 , Обновлено: 12.02.2025

После введенных Минфином США санкций против российской нефтяной отрасли, у России возникли проблемы с хранением нераспроданной тихоокеанской сырой нефти. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, сообщив, что около 6,3 млн баррелей российской нефти в настоящее время хранятся на судах, которые простаивают на Сахалине уже не менее недели.

«Если грузы не будут приниматься на принимающих терминалах, плавучие хранилища российской нефти будут быстро расти», - подчеркнули в агентстве Bloomberg.

По их данным, только одна из восьми партий «Сокола» была выгружена. Две были перегружены на супертанкер, стоящий на якоре около российского порта в Находке, в то время как остальные сейчас простаивают.

[info_b]«Сокол» (Sokol) - сорт легкой российской нефти, добываемой в рамках проекта “Сахалин-1” на северной оконечности месторождения Чайво. Нефть отгружают c одноточечного нефтеналивного одноименного терминала “Сокол”, расположенного в 5,7 км к востоку от поселка Де-Кастри (Хабаровский край).[/info_b]

Также в агентстве сообщили, что энергетический проект “Сахалин-1” скоро исчерпает пустые суда для загрузки своей сырой нефти.

Эксперты отметили, что похожая ситуация складывается и для проекта “Сахалин-2”. По их данным, танкер «Гэлакси» в настоящее время тоже идёт на минимальной скорости (в один узел) вблизи японского острова Хоккайдо. При этом в качестве пункта назначения судна указан китайский Гулей. Сразу несколько попавших под западные санкции грузовых судов из Мурманска, как обратил внимание Bloomberg, сменили свои пункты назначения с западного побережья Индии на “Северный Китай”. В качестве возможного объяснения тому может быть чёткая позиция индийского руководства относительно подсанкционных грузов России.

Так, на днях замминистра нефти нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн, не вдаваясь в подробности, заявил, что грузы от попавших под санкции субъектов, не будут приниматься в портах страны, если они будут загружены после 10 января. Как следствие, как минимум один нефтяной танкер с нефтью марки Urals от российского производителя «Сургутнефтегаз» уже простаивает у западного побережья Индии.

[info_b]По данным отслеживания судов Bloomberg и отчетам портовых агентов, за неделю по 9 февраля в общей сложности 21 танкер загрузил 16,1 млн баррелей российской сырой нефти. Неделей ранее объём загрузок составлял 21,34 млн баррелей на 29 судах.

По данным агентства, ежедневные поставки сырой нефти за семь дней (по состоянию на 9 февраля) сократились примерно на 750 тыс. баррелей, или на 25%, по сравнению с предыдущей неделей и составили 2,3 млн баррелей.[/info_b]

В агентстве Bloomberg также отметили, что Россия избегает использования танкеров, попавших под санкции, в своих ключевых портах Балтики. «Только одно судно, внесенное в черный список США, загрузилось в регионе с момента объявления последних ограничений 10 января», - сообщили аналитики.

Великобритания объявила новые санкции против «теневого флота» России

Ранее Telegraf.news сообщал, что Минфин США ввёл новые санкции против России, которые в Белом доме назвали самыми значительными по отношению к энергетической отрасли РФ. Так, под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Кроме Америки аналогичные меры ввела и Великобритания.

Также под новые ограничения попали 183 судна, которые, как утверждают в Вашингтоне, перевозят российскую нефть.

Минфин США ввёл «самые жёсткие санкции» против нефтяной отрасли России