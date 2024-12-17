Великобритания объявила новые санкции против "теневого флота" России

Опубликовано: 17.12.2024 19:10 , Обновлено: 17.12.2024

Правительство Великобритании объявило о санкциях против 20 судов, которые, как там думают, участвуют в транспортировке российской нефти. В Британии назвали их российским "теневым флотом".

В число судов, подпадающих под санкции, входят Andaman Skies, Mianzimu и Ocean Faye, каждое из которых, по данным правительства Великобритании, в этом году перевезло более 4 миллионов баррелей российской нефти. Меры ограничивают или запрещают передвижение судов и доступ в некоторые британские порты.

О санкциях обьявили на следующий день после того, как Великобритания присоединилась к 11 другим западным странам в согласовании мер по “подрыву и сдерживанию” так называемого “теневого флота”. В прошлом месяце Великобритания уже ввела санкции против 30 российских нефтяных танкеров и ограничения в отношении более чем 100 судов, ответственных за транспортировку российских энергоносителей.

“В то время как доходы Путина от продажи нефти продолжают разжигать огонь его незаконной войны, украинские семьи страдают холодными, темными ночами, часто без отопления, света или электроснабжения, подвергаясь безжалостным ракетным обстрелам со стороны России”, - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. - Эти санкции усилят давление на военную экономику Путина, которая буксует”.

Ранее, в конце ноября, Россия ввела персональные санкции против 30 граждан Великобритании в ответ на «враждебные действия» Лондона.

«В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский “стоп-лист” ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании», – заявили в МИД РФ.