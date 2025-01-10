Минфин США ввёл "самые жёсткие санкции" против нефтяной отрасли России

Опубликовано: 10.01.2025 21:56 , Обновлено: 10.01.2025

Министерство финансов США ввело новые санкции против России, которые в Белом доме назвали самыми значительными по отношению к энергетической отрасли РФ. Так, под ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Кроме Америки аналогичные меры ввела и Великобритания.

Минфин США ввёл санкции против российских компаний «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», которые, по его мнению, “занимаются разведкой, добычей и продажей горючего топлива”. Также под новые ограничения попали 183 судна, которые, как утверждают в Вашингтоне, перевозят российскую нефть, передала британская газета The Guardian.

Как утверждает издание, санкции являются “частью масштабных усилий”, которые администрация Байдена применила в поддержку Киева с начала вооружённого конфликта с Москвой. К слову, на этой неделе Белый дом выделил очередные 500 миллионов долларов на ракеты ПВО, боеприпасы класса “воздух-земля” и вспомогательное оборудование для истребителей.

«Мы ожидаем, что наши прямые санкции в отношении энергетического сектора усилят давление на российскую экономику, которое уже привело к росту инфляции почти до 10%, и ухудшат экономические перспективы на 2025 год и далее», — заявил один из представителей администрации Джо Байдена. В свою очередь, президент Украины ожидаемо одобрил решение США, отметив, что «эти меры наносят значительный удар по финансовой основе военной машины России, нарушая всю её цепочку поставок».

Тем временем в пресс-службе «Газпромнефти» заявили, что последние два года компания «готовилась к различным негативным санкционным сценариям». Там добавили, что с 2022-го они уже находятся под односторонними иностранными ограничениями, однако с учётом новых обстоятельств всё равно “продолжат работу, сохраняя устойчивость бизнеса», сообщил российский телеканал “РБК”.

Ранее Telegraf.news писал, что в декабре правительство Великобритании объявило о санкциях против 20 судов, которые, как там думают, участвуют в транспортировке российской нефти. В Британии назвали их российским “теневым флотом”.

Великобритания объявила новые санкции против «теневого флота» России

Также мы рассказывали, что в декабре Совет Евросоюза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Как сказано в заявлении на сайте Совета ЕС, эти меры направлены на борьбу с обходом уже действующих ограничений путём нанесения ударов по теневому флоту президента РФ Владимира Путина и ослабления военно-промышленного комплекса этой страны.

Корабли, китайские компании и не только. ЕС принял 15-й пакет санкций против России