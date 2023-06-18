Россия «во многом выполнила» «демилитаризацию» Украины — Песков

Опубликовано: 18.06.2023 09:34 , Обновлено: 18.06.2023

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия во многом выполнила задачу "демилитаризации", которая была одной из целей "специальной военной операции".

Он объяснил это тем, что Украина использует «все меньше и меньше своего оружия»

«Все больше она использует системы вооружений, которые ей снабжают страны Запада», — считает представитель Кремля.

При этом Песков заявил, что это привело к тому, что западные страны, в частности НАТО, все больше “влезают” в “конфликт” и якобы становятся его стороной.

«Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой», — сказал пресс-секретарь российского президента.

И добавил, что это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для “обеспечения безопасности людей на Донбассе и безопасности РФ”.

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В свою очередь ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ Константин Затулин говорил, что ни одна из целей войны в Украине не достигнута.

«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей „Донецкой и Луганской народных республик“, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день?» — сказал Затулин.

Также он заявил, что по итогам этой войны украинская государственность останется. «Потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается — не хватает», — пояснил он.

Кроме того, по его мнению, переломить ситуацию на фронте поможет лишь «перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы, для того, чтобы одержать победу, о которой мы все мечтаем».

Ранее Телеграф писал, что президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации», который предусматривает изъятие загранпаспортов у призванных на военную или альтернативную гражданскую службу.

Путин подписал закон об изъятии у мобилизованных загранпаспортов

Тем временем экс-сотрудник ФСБ РФ и “бывший министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) рассказал, когда и почему, по его мнению, в России начнут новый этап мобилизации.

Гиркин назвал сроки начала новой мобилизации в России