У поляков спросили, как они оценивают ситуацию в стране. Сколько оказалось недовольных и оптимистов?

Опубликовано: 04.07.2024 12:15 , Обновлено: 04.07.2024

Исследовательская организация CBOS провела среди жителей Польши опрос, спросив, как поляки оценивать ситуацию в стране. Оказалось, что 45% респондентов недовольны развитием ситуации в Польше. И только 35% людей оценивают ее положительно.

Удовлетворение ситуацией в стране чаще всего выражали респонденты в возрасте 65 лет и старше. Наиболее пессимистично были настроены поляки в возрасте 25–44 лет.

Финансовое благополучие положительно оценили поляки в возрасте 65 лет и старше ( 43% ), жители крупных городов ( 52% ), выпускники вузов ( 47% ) и люди с более высоким доходом на душу населения не менее 6000 злотых (51%).

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Опрос CBOS показал, что с мая настроения польской общественности изменились незначительно. Число удовлетворенных развитием ситуации в Польше несколько снизилось (на 2 процентных пункта, до 35%), а число недовольных увеличилось (на 2 процентных пункта, до 45%). При этом каждый пятый респондент не имел определенного мнения по этому поводу (20%).

Авторы исследования напомнили, что оценки общей ситуации в стране зависят также от идеологической ориентации и политических предпочтений . Сравнительно лучше ее оценивают те, кто не исповедует религию ( 46% ), те, кто идентифицирует себя с левыми партиями ( 54% ). Развитие ситуации в стране достаточно критично оценивают те, кто исповедует религию (57%), те, кто идентифицирует себя с правыми (59%).

Как и в мае, каждый четвертый поляк заявил, что ситуация в стране улучшится в наступающем году ( 24% ), каждый третий опасался, что она ухудшится ( 32% ), а большинство считает , что она останется неизменной (37%).

Мнения об уровне жизни среди поляков остались прежними . Почти две трети респондентов воспринимали его положительно ( 62% ), каждый третий воспринимал его как средний (32%) и сравнительно немногие заявили, что он недостаточный (6%).

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