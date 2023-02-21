Россия не давала Байдену гарантий безопасности в Киеве — Глава ФСБ

Опубликовано: 21.02.2023 16:53 , Обновлено: 15.11.2024

Россия не давала гарантий безопасности президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев. Об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников 21 февраля.

«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев – по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», — сказал он.

Глава ФСБ добавил, что сейчас сотрудничество России и США по линии спецслужб продолжается и в первую очередь касается вопросов борьбы с международным терроризмом.

«Идет это сотрудничество, но оно, конечно, не на таком уровне, на котором было ранее, поэтому от этого никто не выигрывает. Все заинтересованы в том, чтобы поддерживать отношения», — заверил он.

Напомним, 20 февраля Байден посетил Киев. Во время его визита была объявлена воздушная тревога. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что Белый дом предупредили Кремль о визите американского президента.

К слову, в Кремле держали поездку американского лидера в тайне. При чем, там не прокомментировали событие даже после того, как о нем стало широко известно.

А вот на российском госТВ активнообсуждали, почему Байдена в Киеве «не угрохали».