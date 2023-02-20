На российском госТВ обсудили, почему «не угрохали» Байдена в Киеве

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Опубликовано: 20.02.2023 15:21 , Обновлено: 20.02.2023

Кремль пока не дал никаких официальных комментариев по поводу необъявленного визита Джо Байдена в Киев. Хотя, ожидаемо, в соцсетях и госТВ приезд президента США вызвал бурю негодования.

«Можно было, конечно, угрохать Байдена»

Так, на гостелеканале «Россия 1» в специальном выпуске «60 минут» 20 февраля ведущие обсудили с гостями, почему Байдену спокойно удалось посетить Киев и его там «не угрохали».

Один из приглашенных экспертов, генерал-лейтенант РФ в отставке Евгений Бужинский, в эфире выразил мнение, что Кремль дал США «гарантии безопасности».

«Можно было, конечно, угрохать Байдена, но это было уже совсем, наверное», — сказал он.

В ответ ведущая Ольга Скабеева возмутилась, что якобы «угрожать Путину — нормально», «взорвать Северный поток тоже годится», а вот «угрохать Байдена — это «совсем».

На что Бужинский спросил, «а кто придет на смену»?, и похвалил Байдена, что он хотя бы «соображает».

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Кроме того, на российском госТВ и соцсетях в очередной раз заговорили, что Россия борется не только против Украины, но и против коллективного Запада во главе с Вашингтоном.

«Смотрите, есть два деда»

К слову, некоторые российские провоенные комментаторы в Telegram использовали визит Байдена как возможность начать осторожную атаку на Путина за то, что он не посетил зону боевых действий.

«Смотрите, есть два деда. Один такой старый, что все признаки альцгеймера, деменции и ночного мочеиспускания налицо, весь мир над ним потешается. Другой дед очень хорошо выглядит, походка пружинистая, речь твёрдая, мысль ясная, имеет общепризнанную репутацию сильного и храброго лидера. Только один приехал в Киев, а второй в Донецк нет, не приехал еще», — написал Заставный, российский блогер, поддерживающий войну, с более чем 110 000 подписчиков.

«Байден в очереди за выпечкой»

Тем временем другие пользователи Сети, в большинстве украинцы, начали публиковать мемы и шутки про поездку американского лидера в Киев.

«В ответ на визит Байдена в Киев Путин посетил другую сторону своего стола», — написали в одном из телеграм-каналов.

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