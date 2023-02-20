Кремль до последнего сохранил тайну визита Байдена в Киев

Опубликовано: 20.02.2023 16:35 , Обновлено: 20.02.2023

Белый дом предупредили Кремль о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Киев. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Associated Press.

По его словам, США уведомили Москву о визите американского президента в Украину незадолго до его отъезда из Вашингтона «в целях урегулирования конфликта», чтобы «избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами».

При том сама поездка планировалась американцами месяцами. В ее подготовке участвовали Пентагон и Секретная служба. Визит был связан с рисками и сложностями из-за того, что у США нет военного присутствия в Украине, а делегация была крайне малочисленной (советники, медики и охрана), добавило издание «Страна».

Отметим, что в российских СМИ до прибытия Байдена в Киев не появилось ни одного сообщения об этом. В Кремле также держали поездку американского лидера в тайне. При чем, там не прокомментировали событие даже после того, как о нем стало широко известно.

А вот на российском госТВ активно рассуждали, почему Байдена в Киеве «не угрохали».