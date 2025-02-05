У Азербайджана есть доказательства, что самолёт AZAL сбила российская ракета "Панцирь-С" - Reuters

Опубликовано: 05.02.2025 08:24 , Обновлено: 05.02.2025

Агентство Reuters, ссылаясь на собственный неназванный источник в правительстве Азербайджана, сообщило о том, что власти страны располагают фрагментом российской ракеты "Панцирь-С", который, как утверждается, обнаружили в потерпевшем крушение 25 декабря в Актау самолете авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Высокопоставленный представитель правительства Азербайджана сообщил агентству Reuters, что повреждения, которые зафиксировали специалисты, ведущие официальное расследование крушения самолёта, вызваны именно попаданием российской ракеты.

«Азербайджан располагает фрагментом ракеты “Панцирь-С”, который был извлечен из самолета и подтвержден в ходе международной экспертизы», — заявил источник.

Это первый случай, когда официальные лица в Баку заявили о наличии доказательств причастности России к инциденту, отметило издание.

В результате крушения пассажирского самолета Embraer ERJ 190-100 IGW авиакомпании Azerbaijan Airlines недалеко от города Актау в Казахстане погибли 38 человек. Самолет летел по измененному маршруту через Каспийское море с юга России.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что самолет был поврежден в результате обстрела с земли в российском воздушном пространстве, сообщило агентство Reuters. Однако официальные лица в Москве эту версию не подтвердили.

Telegraf.news сообщил о том, что Министерство транспорта Республики Казахстан 4 февраля опубликовало предварительный отчёт по результатам расследования крушения самолёта с детальным анализом полётных данных и фрагментами расшифровки переговоров экипажа.

В Казахстане опубликовали предварительный отчёт о крушении самолёта «Азербайджанских авиалиний»

Что указано в отчёте Минтранса Казахстана?

В отчете сообщается о том, что самолет имел внешние повреждения и многочисленные отверстия в корпусе. Повреждения затронули хвостовую часть фюзеляжа, киль, стабилизатор, рули высоты и направления, левый двигатель и левое крыло, а также агрегаты и компоненты воздушного судна.

«В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму», — отмечено в документе. Также утверждается, что повреждения вызваны «внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна», однако какими именно - в предварительном отчёте не сообщается.

Авиалайнер выполнял рейс из Баку в Грозный, когда в воздушном пространстве России, по данным российского Минобороны, происходили атаки украинских беспилотников. Согласно данным бортового самописца, в момент инцидента зафиксированы два удара с разницей в 25 секунд. Первоначально пилот предположил, что самолет столкнулся с птицей. Через несколько минут управление машиной стало ухудшаться.

Экипаж рассматривал несколько аэропортов для экстренной посадки и в итоге направился в Актау. «Итак, у нас такая ситуация, в пассажирском салоне заканчивается кислород, значит, там взорвался баллон с кислородом, я думаю…есть запах топлива, некоторые пассажиры теряют сознание, дайте нам разрешение идти на меньшей высоте», — передавал пилот диспетчерам.

Самолет передал сигнал бедствия при приближении к Актау. Он столкнулся с землей там через час и 12 минут после того, как пилоты впервые сообщили о проблеме.

Министерство транспорта Азербайджана подтвердило, что самолет был технически исправен, но получил повреждения из-за «внешнего воздействия». В отчете также отмечается, что российские авиадиспетчеры ввели ограничения на полеты в зоне атак беспилотников только спустя восемь минут после первых ударов.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что в Azerbaijan Airlines назвали причиной крушения самолёта под Актау «физическое и техническое внешнее вмешательство».

В Azerbaijan Airlines назвали причиной крушения самолёта под Актау «физическое и техническое внешнее вмешательство»