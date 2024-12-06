Тысячи жителей покинули сирийский Хомс из-за наступления повстанцев

Опубликовано: 06.12.2024 12:05 , Обновлено: 06.12.2024

Наблюдатели и местные жители сообщили, что тысячи людей покинули центральный сирийский город Хомс за ночь и до утра пятницы. Это произошло на фоне попытки сил повстанцев провести молниеносное наступление против правительственных войск дальше на юг в сторону Дамаска. На их пути как раз находится и Хомс.

Повстанцы уже захватили ключевые города Алеппо на севере и Хаму в центре, нанеся несколько сокрушительных ударов по войскам президента Башара Асадуа. Таким образом гражданская война в Сирии спустя почти 14 лет после того, как по всей стране вспыхнули протесты, набрала новые обороты.

[inf]Хомс — город в центре западной Сирии, административный центр одноимённой мухафазы. Является транспортным узлом, связан автомобильными и железными дорогами с Дамаском, Халебом, Латакией и другими городами. Расположенный на реке Оронт, Хомс также является центральным связующим звеном между внутренними городами и побережьем Средиземного моря. Расстояние до Дамаска — около 162 км на юг, до Халеба — 192 км на север, до Пальмиры — 150 км на восток, до Тартуса — 90 км на запад.[/inf]

Сирийская наблюдательная миссия по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights), базирующаяся в Великобритании, сообщила, что тысячи людей начали спасаться бегством в четверг вечером, направившись в сторону западных прибрежных районов Сирии, которые являются оплотом правительства.

Агентство Reuters со ссылкой на жителя прибрежного района сообщило, что тысячи людей начали прибывать туда из Хомса, опасаясь стремительного наступления повстанцев.

Карта наступления повстанцев / Al-Jazeera

Повстанцы захватили стратегически важный город Хама в Сирии

В то же время, в Сирии действуют и иностранные вооруженные силы. В пятницу утром Израиль нанес авиаудары по двум пограничным переходам между Ливаном и Сирией, сообщил министр транспорта Ливана Али Хамие. Сирийское государственное информационное агентство Sana подтвердило, что пограничный переход Арида с Ливаном сократил работу на время.

Израильские военные заявили, что ночью они атаковали пункты передачи оружия и инфраструктуру на сирийской стороне ливанской границы, заявив, что эти маршруты использовались ливанской вооруженной группировкой “Хезболла” для контрабанды оружия.

Россия также наносила удары с помощью своей авиации, но уже для того, чтобы затормозить стремительное наступление повстанцев. Как сообщил агентству Reuters офицер сирийской армии, в результате ночной российской бомбардировки был разрушен мост Рустан на ключевой трассе М5, чтобы помешать повстанцам использовать этот основной маршрут на город Хомс.

“По мосту было нанесено по меньшей мере восемь ударов”, - добавил он. По его словам, правительственные войска работают над укреплением позиций вокруг города Хомс свежими подкреплениями.

В свою очередь, повстанцы, возглавляемые исламистской группировкой “Хайат Тахрир аш-Шам”, пообещали наступать на город Хомс, который находится на перекрестке дорог, соединяющем столицу Дамаск с севером и центр территории, контролируемой властями Сирии вдоль побережья.

“Ваше время пришло”, - говорится в сообщении оперативного штаба повстанцев в Интернете, призывающем жителей Хомса к восстанию.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство иностранных дел в четверг, 5 декабря, рекомендовал белорусам «незамедлительно покинуть» Сирию из-за резко обострившейся там военно-политической ситуации.

МИД рекомендовал белорусам «незамедлительно покинуть» Сирию