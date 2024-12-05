МИД рекомендовал белорусам «незамедлительно покинуть» Сирию

Опубликовано: 05.12.2024 20:16 , Обновлено: 05.12.2024

Министерство иностранных дел в четверг, 5 декабря, рекомендовал белорусам «незамедлительно покинуть» Сирию из-за резко обострившейся там военно-политической ситуации.

Людям, планировавшим поездки в этот регион в ближайшее время, внешнеполитическое ведомство рекомендовало отказаться от этих планов, а тем гражданам Беларуси, которые оказались там по каким-то причинам или проживают там постоянно, посоветовали “незамедлительно покинуть страну”.

“Необходимо соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии”, - пояснили в МИД и оставили контакты белорусского посольства в Сирии для экстренной связи.

[info_b]Связаться с белорусскими дипломатами можно по телефону:

+963 94 88 88 653,

либо по электронной почте:

Ранее Telegraf.news рассказал, что ситуация в Сирии начала обостряться ещё на прошлой неделе, когда оппозиционные силы вошли на территорию второго по величине города страны Алеппо - впервые с тех пор, как правительственные войска отвоевали его в 2016 году. Причём захватить город повстанцам удалось всего за три дня своего внезапного наступления.

Сирийские повстанцы впервые за 8 лет вошли в Алеппо

Сегодня стало известно о том, что накануне сирийские повстанцы под руководством исламистов “с трёх сторон” окружили крупный город Хама по дороге на Дамаск. За более чем 10 лет войны он ни разу полностью не переходил в руки правительства.

В Сирии повстанцы окружили крупный город Хама по дороге на Дамаск