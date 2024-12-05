МИД рекомендовал белорусам «незамедлительно покинуть» Сирию
Министерство иностранных дел в четверг, 5 декабря, рекомендовал белорусам «незамедлительно покинуть» Сирию из-за резко обострившейся там военно-политической ситуации.
Людям, планировавшим поездки в этот регион в ближайшее время, внешнеполитическое ведомство рекомендовало отказаться от этих планов, а тем гражданам Беларуси, которые оказались там по каким-то причинам или проживают там постоянно, посоветовали “незамедлительно покинуть страну”.
“Необходимо соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии”, - пояснили в МИД и оставили контакты белорусского посольства в Сирии для экстренной связи.
[info_b]Связаться с белорусскими дипломатами можно по телефону:
- +963 94 88 88 653,
либо по электронной почте:
- syria@mfa.gov.by. [/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что ситуация в Сирии начала обостряться ещё на прошлой неделе, когда оппозиционные силы вошли на территорию второго по величине города страны Алеппо - впервые с тех пор, как правительственные войска отвоевали его в 2016 году. Причём захватить город повстанцам удалось всего за три дня своего внезапного наступления.
Сирийские повстанцы впервые за 8 лет вошли в Алеппо
Сегодня стало известно о том, что накануне сирийские повстанцы под руководством исламистов “с трёх сторон” окружили крупный город Хама по дороге на Дамаск. За более чем 10 лет войны он ни разу полностью не переходил в руки правительства.
В Сирии повстанцы окружили крупный город Хама по дороге на Дамаск