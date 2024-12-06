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Опубликовано: 06.12.2024 10:29 , Обновлено: 06.12.2024

Повстанцы, возглавляемые исламистской группировкой “Хайат Тахрир аш-Шам” (HTS), заявили, что освободили сотни "незаконно задержанных" из центральной тюрьмы города Хама, из которого отступили правительственные войска.

В Сирийской армии подтвердили отступление и объяснили его желанием не допустить бои в черте города и большого количества жертв среди мирного населения. Там пояснили, что покинуть город правительственным силам пришлось после того, как группы повстанцев заняли часть районов Хамы.

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Хама имеет стратегически важное расположение на ключевом перекрестке дорог из западной и центральной Сирии, обеспечивая прямые линии снабжения между столицей Дамаском и Алеппо. Повстанцам не удавалось захватить город с начала гражданской войны.

[inf]Хама - второй крупный город (население около миллиона человек), захваченный повстанцами в ходе их недельного наступления, которое привело силы Асада в замешательство. После захвата Алеппо на прошлой неделе повстанцы двинулись на юг, к Хаме, и теперь нацелились на Хомс, следующий город к югу на шоссе, ведущем в столицу Сирии Дамаск.[/inf]

Шокирующее своей внезапностью наступление нанесло огромный удар по властям Сирии и их сторонникам в Иране и России и вновь разожгло гражданскую войну, которая затихала в последние годы. Более 300 000 мирных жителей в Сирии были убиты с начала конфликта, начавшегося после того, как правительство Асада попыталось подавить антиправительственные протесты в 2011 году.

В соуб очередь, Абу Мохаммад Аль–Джолани, лидер “Хайат Тахрир аш–Шам” (HTS) - главной повстанческой группировки, ведущей наступление, - заявил, что его войска вошли в Хаму, чтобы “залечить 40-летнюю рану”.

Он имел в виду соыбтяи в 1982 год, когда Хама стал местом одной из крупнейших массовых восстаний в стране, когда президент Хафез Асад - отец нынешнего правителя – приказал своим военным подавить восстание. В отчете правозащитников за 1983 год число погибших с обеих сторон составляло от 10 000 до 25 000 человек.

Хама также был местом проведения одних из первых акций протеста против властей Сирии в 2011 году.

Тем временем, в сети появились видео колонн машин повстанцев, которые приготовились к наступлению на следущий город на пути в Дамаск - Хомс.

Напомним, что Министерство иностранных дел в четверг, 5 декабря, рекомендовал белорусам «незамедлительно покинуть» Сирию из-за резко обострившейся там военно-политической ситуации.

МИД рекомендовал белорусам «незамедлительно покинуть» Сирию