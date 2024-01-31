Польша решила ставить въезжающим белорусам новую отметку в паспортах. Но не всем

Опубликовано: 31.01.2024 12:57 , Обновлено: 31.01.2024

В последний день января вступили в силу изменения в правилах выдачи виз для иностранцев с картами поляка. Распоряжением министра внутренних дел Польши в паспорта въезжающим постановили ставить визовые наклейки с целью поездки номер 23, а не 18.

В МВД Польши сообщили, что с 31 января граждане Беларуси, получающие польские визы по карте поляка, будут иметь в паспорте визовые наклейки с номером 23. До этого, по закону, в паспортах владельцев карт поляка обычно ставился отдельный номер 18, а у заявителей на получение визы для других целей – 23.

[info_b]Карта поляка – это документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец такого документа наделяется некоторыми правами негражданского характера, в частности, получения национальной визы в Польшу по облегчённой процедуре. Граждане Беларуси могли получить карту поляка в случае, если их родители или предки являлись поляками.[/info_b]

На момент подготовки этой информации в Беларуси не прокомментировали решение польских властей.

В МВД Беларуси рассказали, кто должен отказаться от «карты поляка»

Ранее в МВД Беларуси пояснили, кто из белорусов “должен отказаться” от “карты поляка” и для кого из граждан страны наличие такого “иностранного документа” недопустимо.

По словам начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, некоторые белорусы сейчас «добровольно отказываются» от этого документа. Речь – о государственных служащих и должностных лицах, которые имеют доступ к государственным секретам. Для них наличие документа иностранного государства, по словам представителя МВД, «недопустимо».

«Лицо должно добровольно отказаться, и добровольно отказываются от этого документа через компетентные органы. И это не будет являться ограничением», — заявил Бегун.

По его мнению, «карта поляка наносит ущерб национальной безопасности» Беларуси, поскольку, получая данный документ, человек «дает соответствующие обязательства, в том числе на верность народу и Республике Польша».

В МВД рассказали, кто из белорусов должен «добровольно отказаться» от карты поляка

Ранее Телеграф писал, что 26 января Польша в Беларуси прекратила прием документов на визу Poland Business Harbour (PBH). Что это за виза?

Польша перестала выдавать визы PBH белорусам