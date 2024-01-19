В МВД рассказали, кто из белорусов должен "добровольно отказаться" от карты поляка

Опубликовано: 19.01.2024 08:17 , Обновлено: 19.01.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси пояснили, кто из белорусов "должен отказаться" от "карты поляка" и для кого из граждан страны наличие такого "иностранного документа недопустимо". О последствиях этого в эфире белорусского телевидения рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

“Карту поляка” представитель белорусского МВД в интервью гостелеканалу ОНТ назвал “нашумевшим проектом, который развивает польская сторона на территории Республики Беларусь, в том числе через свои посольства и на территории Польши”.

[info_b]Карта поляка — это документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу. Владелец такого документа наделяется некоторыми правами негражданского характера, в частности, получения национальной визы в Польшу по облегчённой процедуре. Граждане Беларуси могли получить карту поляка в случае, если их родители или предки являлись поляками.[/info_b]

Несмотря на определённые бонусы, которые получает владелец “карты поляка” в соседней Польше, по словам Бегуна, некоторые белорусы сейчас “добровольно отказываются” от этого документа. Речь о государственных служащих и должностных лицах, которые имеют доступ к государственным секретам. Для них наличие документа иностранного государства, по словам представителя МВД, “недопустимо”.

“Лицо должно добровольно отказаться, и добровольно отказываются от этого документа через компетентные органы. И это не будет являться ограничением”, - пояснил Бегун.

По его мнению, “карта поляка наносит ущерб национальной безопасности” Беларуси, поскольку, получая данный документ, человек “дает соответствующие обязательства, в том числе на верность народу и Республике Польша”.

По словам Бегуна, в результате с иностранным документом на руках белорусы “не могут реализовать целый ряд прав, которые предусмотрены законодательством”, например, не могут получить доступ к государственным секретам, стать государственным служащим, депутатом всех уровней власти, в том числе, местных советов. Впрочем, это касается не всех иностранных государств. Для Российской Федерации в белорусском законодательстве предусмотрено исключение: граждане России имеют право наравне с белорусам выдвигаться в депутаты местных органов власти.

[info_b]По данным МВД, озвученным Бегуном, за полгода ведомство зафиксировало “более 100 обращений со стороны белорусов, которые захотели отказаться от карты поляка”.[/info_b]

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Бегун также рассказал о планах ввести ответственность для граждан, которые “в силу определенных обстоятельств, забывчивости или нежелания” не сообщают компетентным органам о наличии у них иностранного гражданства. Пока в Беларуси это не является правонарушением, но в перспективе - станет им.

“Мы прорабатываем совместно с заинтересованными сторонами этот вопрос, чтобы все-таки внести ответственность. Потому что обязанность информирования есть, часть законопослушных граждан выполнила эту обязанность, а кто-то думает остаться в стороне или не сообщить об этом”, - пояснил Бегун.

По его словам, уже в этом году МВД инициирует рассмотрение соответствующего законодательного акта.

“Есть обязанность — должна быть и ответственность за неисполнение”, — резюмировал начальник Департамента по гражданству и миграции.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа 2023 года во время рабочей поездки по Каменецкому району Брестской области затронул вопрос лишения гражданства некоторых белорусов. Он объяснил, кого могут лишить гражданства, а также пообещал “вернуться к проблеме карты поляка”.

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