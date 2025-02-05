Турция намерена построить военные авиабазы в Сирии - Reuters

Опубликовано: 05.02.2025 11:35 , Обновлено: 05.02.2025

Новый сирийский президент Ахмед аль-Шараа и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерены обсудить создание двух турецких авиабаз в Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщило международное агентство Reuters.

По [link href=“https://www.reuters.com/world/middle-east/syrias-sharaa-discuss-defense-pact-with-turkeys-erdogan-sources-say-2025-02-04/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] медиа, две турецкие авиабазы намерены разместить в центральной части Сирии, в регионе Бадия. Кроме того, стороны обсудят подготовку новой сирийской армии. Что именно она включает, Reuters не написало.

Его источниками стали сотрудник сирийской службы безопасности, два источника в сфере безопасности из Дамаска и высокопоставленный сотрудник региональной разведки, говорившие на условиях анонимности.

Чиновник в администрации президента Сирии сообщил агентству, что аль-Шараа обсудит с Эрдоганом «обучение новой сирийской армии Турцией, а также новые области развертывания и сотрудничества», не уточнив при этом места развертывания.

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При этом, как утверждает Reuters, Администрация президента Турции и министерство обороны Сирии не отреагировали на просьбу прокомментировать информацию. А представитель министерства обороны Турции, знакомый с ходом переговоров между двумя военными ведомствами, сообщил агентству, что у него нет информации о турецких базах в Сирии и подготовке сирийских войск в рамках возможного оборонного пакта.

Также Reuters написало, что Турция может использовать сирийское воздушное пространство в военных целях и взять на себя “ведущую роль в подготовке войск новой сирийской армии”. По словам представителя региональной разведки, представителя сирийских служб безопасности и одного из источников в сфере внешней безопасности в Дамаске, эти авиабазы позволят Турции защищать воздушное пространство Сирии в случае будущих атак.

Новость Телеграф

К слову, Россия также ведет переговоры с новой администрацией Дамаска о судьбе двух своих военных баз в Сирии. Пока подробностей нет.

Ранее Telegraf.news писал, что глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль-Шараа, возглавивший наступление, которое привело к свержению Башара Асада, стал президентом Сирии на переходный период. Кроме того, накануне в стране распустили парламент, армию, службы безопасности и отменили действие Конституции, действовавшей в регионе с 2012 года.

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