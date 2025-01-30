В Сирии назначили нового президента, распустили парламент и отменили Конституцию

Опубликовано: 30.01.2025 09:21 , Обновлено: 30.01.2025

Глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль-Шараа, возглавивший наступление, которое привело к свержению Башара Асада, стал президентом Сирии на переходный период. Кроме того, накануне в стране распустили парламент, армию, службы безопасности и отменили действие Конституции, действовавшей в регионе с 2012 года.

Департамент военных операций Сирии объявил о назначении лидера вооружённой оппозиции, главы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) президентом Сирии в переходный период. Также в стране распустили парламент, армию, все службы безопасности и ополчения, передало местное издание Asharq Al-Awsat.

«Приоритетами для Сирии сейчас являются заполнение вакуума во власти, сохранение гражданского мира, построение государственных институтов, работа над созданием базы для экономического развития страны, возвращение Сирии её статуса на международном и региональном уровнях»,— заявил он.

По информации сирийского информагентства Sana, лидера ХТШ уполномочили сформировать временный законодательный совет для проведения выборов, который будет выполнять свои обязанности до принятия постоянной Конституции и её вступления в силу. Сам аль-Шараа в конце декабря допускал, что на организацию выборов в Сирии может уйти около четырёх лет, поскольку для голосования необходимо сначала провести перепись населения.

Новое сирийское руководство также объявило о роспуске правившей 60 лет партии «Баас». Она пришла к власти в Сирии в 1963 году в результате переворота. Её генеральным секретарём с 2000 года был свергнутый в декабре 2024 года Башар Асад. После свержения Асада «Баас» приостановила работу.

Что привело к перестройке Сирии?

Напомним, в ноябре повстанцы, возглавляемые ХТШ, начали наступление на сирийскую армию. В ночь на 8 декабря они взяли Дамаск, а затем объявили о свержении режима Асада. Президент Сирии покинул пост и страну. Он получил убежище в России. Главой переходного правительства был назначен Мухаммед аль-Башир, он пробудет на посту до 1 марта.

Аль-Шараа после прихода повстанцев к власти отмечал, что Сирия имеет стратегические интересы в отношениях с Россией. 28 января российская делегация впервые посетила страну с момента свержения Асада. По данным Sana, новые сирийские власти попросили у России компенсаций «для восстановления доверия». В Кремле не стали комментировать это.

Ранее Telegraf.news писал, что Ахмед аш-Шараа на переговорах с российской стороной потребовал от Москвы выдать свергнутого сирийского президента Башара Асада. Об этом со ссылкой на источник написало международное информагентство Reuters.

Новость Телеграф

Также мы рассказывали, что лидер сирийских повстанцев, свергнувших президента Асада, аль-Шараа заявил в интервью телеканалу Al Arabia, что ведёт переговоры со многими странами. Он рассказал о своём отношении к Ирану, США и России.

Новый глава Сирии аль-Шараа рассказал, как будет строить отношения с Россией, США и Ираном