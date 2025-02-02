Российские военные корабли покинули базу в сирийском Тартусе

Опубликовано: 02.02.2025 12:04 , Обновлено: 02.02.2025

Согласно анализу спутниковых снимков, которые OSINT-аналитик под ником MT Anderson опубликовал в соцсети Х, все российские корабли и военные суда покинули базу в сирийском Тартусе, что на восточном побережье Средиземного моря. По данным исследователя, теперь они плывут на запад, однако куда именно, — неизвестно.

После падения режима Асада в Сирии Россия больше не может полагаться на военно-морскую базу в Тартусе, которую она взяла в аренду с 1971 года. Москва узнала об этом в январе, когда новые власти в Дамаске не разрешили двум её транспортным судам «Спарта» и «Спарта II» пришвартоваться в порту, где они должны были загрузить оборудование и оружие.

По данным портала Itamilradar, который отслеживает перемещение самолётов, кораблей и судов в Средиземном море, им пришлось ждать несколько недель, прежде чем войти в порт.

Издание утверждает, что несколько дней назад суда наконец покинули Сирию и направились на запад. Конечный пункт назначения остаётся неизвестным — некоторые предполагают, что они могут сделать остановку в Ливии, — но важно то, что гражданские корабли сопровождает весь российский военно-морской контингент, ранее находившийся в Сирии, заявили специалисты Itamilradar.

Согласно информации OSINT-аналитика MT Anderson, в пятницу между Критом и западным побережьем Египта находились направлявшиеся на запад фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Головко», десантные корабли «Иван Грен» и «Александр Отраковский», грузовые судна «Спарта» и «Спарта II», а также два танкера «Генерал Скобелев» и «Вязьма».

По данным MT Anderson, единственное судно, которое всё еще находится вблизи сирийского побережья, — российский разведывательный корабль «Кильдин», который 23 января пять часов боролся с пожаром и, возможно, столкнётся с трудностями при следовании за остальной частью флота.

[info_b]Кильдин» — средний разведывательный корабль проекта 861М (по классификации NATO — «Moma class») Северного и Черноморского флота ВМФ СССР и Черноморского флота ВМФ России. Был спущен на воду 31 января 1973 года. Корабли серии строились на базе на верфи «Сточня Полночна» в Гданьске (Польша).

«Кильдин» вышел из своей базы в Балтийском море осенью 2024 года и с ноября работал в Средиземном море. До пожара экипаж следил за турецкими учениями Mavi Vatan.[/info_b]

Российский шпионский корабль загорелся у берегов Сирии — RFI

Потеря базы в Тартусе означает, что все российские подводные лодки, развёрнутые в Средиземном море, будут вынуждены оставаться там, делая лишь короткие остановки в дружественных портах. По данным польского информагентства Polska Agencja Prasowa, в этом регионе их немного — несколько портов на востоке Ливии и в Алжире.

Издание отметило, что Тартус был единственным объектом Москвы в регионе, способным обслуживать дизель-электрические подводные лодки, которые дешевле и зачастую тише атомных подводных, но при этом требуют регулярной дозаправки.

“На практике российские подводные лодки с обычными двигателями проводят большую часть своего времени в порту. Это делает их постоянное присутствие в Средиземном море сейчас нерентабельным”, — заявил офицер и военно-морской эксперт Фредерик Ван Локерен.

Российская военно-морская база в Тартусе была ключевым элементом военно-политического влияния на Ближнем Востоке и в Африке. Радикальное сокращение присутствия военных кораблей и подводных лодок в Средиземном море, вероятно, уменьшит это воздействие. По мнению Ван Локерена, маловероятно, что Москва сможет поддерживать регулярное размещение подводных лодок в этом месте в обозримом будущем.

Ранее Telegraf.news писал, что глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль-Шараа, возглавивший наступление, которое привело к свержению Башара Асада, стал президентом Сирии на переходный период. Кроме того, накануне в стране распустили парламент, армию, службы безопасности и отменили действие Конституции, действовавшей в регионе с 2012 года.

В Сирии назначили нового президента, распустили парламент и отменили Конституцию