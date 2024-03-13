Три дрона ударили по российскому НПЗ – есть пострадавшие

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Опубликовано: 13.03.2024 08:58 , Обновлено: 13.03.2024

Нефтеперерабатывающий завод "Рязаньнефтепродукт" утром в среду, 13 марта, подвергся атаке беспилотников, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар. По информации, озвученной губернатором Рязанской области Павлом Малковым, в результате атаки пострадали люди.

Как сообщил в своем официальном телеграм-канале Малков, после удара беспилотников началось возгорание. По данным телеграм-канала SHOT, площадь пожара уже достигла 150 квадратов, горят две установки первичной перегонки нефти.

По информации агентства ТАСС, с места происшествия “скорая” увезла двоих пострадавших в состоянии средней степени тяжести.

По словам очевидцев, атаковали НПЗ как минимум три беспилотника самолётного типа, похожие на турецкие Bayraktar. Они врезались в здание цехов, после чего там вспыхнул пожар.

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Ранее Телеграф рассказал, что из-за регулярных обстрелов нефтебаз украинскими беспилотниками России может грозить серьёзный дефицит топлива. Такое мнение озвучил российский экономист Игорь Липсиц. По его словам, в скором времени российским властям придется выбирать — обеспечивать топливом армию или выделять горючее на посевную.

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