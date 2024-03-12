Минобороны России заявило о ночной атаке 25 дронов – загорелись две нефтебазы

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Опубликовано: 12.03.2024 08:19 , Обновлено: 12.03.2024

Министерство обороны России заявило о массированной атаке беспилотников со стороны Украины в ночь с 11 на 12 марта. По данным ведомства, сбить удалось в общей сложности 25 дронов. Тем временем о пожарах, вспыхнувших в результате падения дронов, сообщили власти Нижегородской и Орловской областей.

По информации Минобороны, средствами ПВО удалось перехватить и уничтожить:

2 беспилотника над территорией Московской области,

1 беспилотник в Ленинградской области,

7 беспилотников в Белгородской области,

11 беспилотников в Курской области,

1 беспилотник в Брянской области,

1 беспилотник в Тульской области,

2 беспилотника в Орловской области.

Об ударе по Нижегородской области ведомство не сообщило, однако эту информацию озвучил губернатор региона Глеб Никитин. В своем телеграм-канале он заявил о прилете сразу двух беспилотных летательных аппаратов на территорию Кстовской промзоны. По его словам, на одном из местных объектов топливно-энергетического комплекса на установке по переработке нефти после атаки дронов вспыхнул пожар (по данным телеграм-канала “112”, установка принадлежит предприятию “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”).

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, на месте ЧП сейчас работает оперативный штаб. Тем временем ряд российских телеграм-каналов опубликовали видео пожара.

Ещё одна нефтебаза оказалась под ударом беспилотников в Орле . Губернатор региона Андрей Клычков заявил, что там также обошлось без пострадавших, а сейчас на месте работают специальные службы “в целях локализации возгорания”.

В Белгородской области , по данным губернатора Гладкова, ночью беспилотник “сбросил 4 взрывных устройства”, в результате чего были повреждены линии электропередачи и без света остались как минимум семь населенных пунктов. О пострадавших среди местных жителей также не сообщается.

Об атаке беспилотника утром рассказал и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сбить дрон силами ПВО удалось на подлёте к городу, в Раменском городском округе.

“На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия”, - сообщил градоначальник.

Отметим, что в Украине свою причастность к ночной массированной атаке дронов по российским регионам официальные лица никак не комментировали.

Ранее Телеграф рассказал, что из-за регулярных обстрелов нефтебаз украинскими беспилотниками России может грозить серьёзный дефицит топлива. Такое мнение озвучил российский экономист Игорь Липсиц. По его словам, в скором времени российским властям придется выбирать — обеспечивать топливом армию или выделять горючее на посевную.

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