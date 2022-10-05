Польша попросила США поделиться ядерным оружием

Опубликовано: 05.10.2022 15:53 , Обновлено: 07.10.2022

Польша обсуждает с США возможность размещения на своей территории их ядерного оружия. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью Gazeta Polska 5 октября.

По его словам, так как вряд ли у Варшавы в ближайшее время появится собственное ядерное оружие, «всегда есть потенциальная возможность принять участие в Программе обмена ядерными ресурсами (Nuclear Sharing)».

«Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую ​​возможность. Тема открыта», – заявил он.

При этом он обратил внимание, что Польша не будет контролировать это ядерное оружие.

[info_b] Nuclear sharing [nuclear — ядерные, share — делиться], или Совместное использование ядерного оружия — это концепция политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании использования ядерного оружия НАТО.

Согласно концепции, в рамках обмена страны-участницы могут обслуживать, например, самолеты, способные нести ядерные боеголовки), а также хранить ядерное оружие на своей территории.

Польша является членом НАТО с 1999 года.[/info_b]

Лукашенко заявил, что попросил у Путина ядерное оружие

Тем временем Александр Лукашенко также не раз говорил о возможности размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Например, в июле 2022 года он признался, что попросил его у Кремля:

«Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит?», — рассказал он.

«Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда, и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал» — объяснил он.

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А в конце августа Лукашенко заявил, что у него готовы самолеты для ядерного удара по Западу:

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