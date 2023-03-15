«Транснефть» заявила о минировании нефтепровода «Дружба»

Опубликовано: 15.03.2023 15:08 , Обновлено: 15.03.2023

В российской компании «Транснефть» 15 марта заявили о минировании нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково в Брянской области, которая обеспечивает работу нефтепровода «Дружба».

По словам представителя компании Игоря Демина, на станции 14 и 15 марта «обнаружили взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков».

В «Транснефти» полагают, что корпусы были разрушены «после удара о землю при падении с дронов».

Демин утверждает, что днем 15 марта «заметили, как с БПЛА сброшено еще одно взрывное устройство, вероятно аналогичное двум предыдущим», передает ТАСС.

Напомним, 1 февраля телеграм-канал Mash со ссылкой на источник заявил, что «ВСУ ударили из системы «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области». По его информации на месте появилась «воронка диаметром 20 метров».

В России заявили о ракетном ударе по нефтепроводу «Дружба»

После «Транснефть» заявила о «попытке обстрела» нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково.

«Транснефть» подтвердила «попытку обстрела» нефтепровода «Дружба»

Украина эту информацию не комментировала.