В России заявили о ракетном ударе по нефтепроводу «Дружба»

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 01.02.2023 15:00 , Обновлено: 01.02.2023

Российские СМИ сообщили о ракетном ударе из системы «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на источник утверждает, что это якобы сделали Вооруженные силы Украины. (ВСУ).

«Транснефть» подтвердила «попытку обстрела» нефтепровода «Дружба»

По их информации «ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков».

Также тг-канал пишет, что прибывшие на место «специалисты» обнаружили «воронку диаметром 20 метров». При этом НПС якобы повреждена «незначительно».

Отметим, что никаких фотографий или видео, которые могли бы подтвердить случившиеся, СМИ не публиковали.

Обновлено При этом вечером 31 января местные жители сообщали о сильном взрыве в районе Новозыбкова. Администраторы пабликов успокаивали, что это результат действия российских ПВО. Кроме того очевидцы заявили, что после взрыва пропало электроснабжение в соседнем поселке Тростань, а в направлении НПС «Дружба» проехали спасательные службы.

Власти России официально о происшествии не сообщали. Киев также не комментировал эту информацию.

[info_b]Нефтепровод «Дружба» проходит от Самары до территории Беларуси, где разделяется на две ветки. Северная идет через Польшу, Германию, Латвию и Литву. По южной нефть через Украину поступает в Чехию, Словакию и Венгрию.[/info_b]