«Транснефть» подтвердила «попытку обстрела» нефтепровода «Дружба»

Опубликовано: 01.02.2023 15:57 , Обновлено: 01.02.2023

Российская компания «Транснефть» заявила о «попытке обстрела» вечером 31 января нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково в Брянской области, которая обеспечивает работу нефтепровода «Дружба».

Тем самым там подтвердили информацию о взрывах, которая появилась в российских телеграм-каналах и СМИ.

При этом официальный представитель компании Игорь Демин утверждает, что последний раз НПС включали в 2022 году, и то на несколько часов. По его словам, станцию используют при пиковых нагрузках на «Дружбе» в разовом режиме.

Также Демин сообщил, что нефтепровод работает в штатном режиме.

Напомним, 1 февраля телеграм-канал Mash со ссылкой на источник заявил, что «ВСУ ударили из системы «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области». По его информации на месте появилась «воронка диаметром 20 метров».

Украина эту информацию не комментировала. В Сети также нет никаких фото повреждений.

В России заявили о ракетном ударе по нефтепроводу «Дружба»