Трамп заявил, что ЕС создали, чтобы "надуть" США, и пообещал ввести 25%-ные пошлины на европейские товары

Опубликовано: 27.02.2025 10:42 , Обновлено: 27.02.2025

Президент США Дональд Трамп 26 февраля заявил, что Европейский союз "был создан, чтобы надуть Соединенные Штаты". Он также объявил о том, что принял решение обложить 25%-ными пошлинами европейские товары. На заявления Трампа уже отреагировали в ЕС.

“Послушайте, давайте будем честны, Европейский союз был создан для того, чтобы надуть Соединенные Штаты. В этом была его цель, и они хорошо с этим справились”, - заявил Трамп, общаясь с журналистами во время первого заседания кабинета министров.

По словам Трампа, Европейский союз “действительно воспользовался” Соединенными Штатами и относился к стране “несправедливо”. “Но теперь я президент”, - многозначительно заявил новый глава Белого дома. И следом подтвердил своё решение обложить европейские товары 24%-ными пошлинами.

“Мы приняли это решение, и мы объявим об этом очень скоро. И это будет 25%”, - заявил Трамп, в очередной раз раскритиковав Евросоюз, который является третьим по величине торговым партнером США, за то, он “не принимает американские автомобили и сельхозпродукцию”.

Как отреагировали в ЕС?

На резкие высказывания Трампа уже отреагировали в Евросоюзе. Так, издание The Guardian привело слова неназванного представителя Европейской комиссии, который назвал анонсированные Трампом пошлины “неоправданными”.

“ЕС будет жестко и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе в том случае, если тарифы используются для оспаривания законной и недискриминационной политики”, - заявил источник в Еврокомиссии.

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По словам источника, в арсенале Европейского союза есть действенный “экстраординарный инструмент защиты от экономических вымогательств” в случае невыполнения США своих международных обязательств: ЕС может исключить страну из публичных тендеров или наложить ограничения на защиту прав интеллектуальной собственности лиц или организаций из определенной страны.

На слова Трампа о том, что ЕС создавался, чтобы “обмануть” США, представитель Еврокомиссии отметил, что Союза является “крупнейшим в мире свободным рынком” и, по его мнению, наоборот, “стал благом для Соединенных Штатов”.

Представитель ЕС также заявил, что “американские компании смогли инвестировать и получать значительные доходы именно потому, что ЕС представляет собой большой, единый рынок, который выгоден для бизнеса”. Он подчеркнул, что ЕС выступает за “диалог, открытость и взаимность” и готов к партнерству при условии, что обе стороны “будут играть по правилам”.

“Мы должны работать вместе, чтобы сохранить эти возможности для наших людей и предприятий. А не друг против друга”, — заявил источник.

[info_b]Напомним, что основы будущего Европейского союза были заложены после двух разрушительных мировых войн в первой половине двадцатого века. Главной целью союза было экономическое и политическое объединение европейских стран для обеспечения прочного мира и процветания, чтобы не допустить повторения разрушительных войн на европейском континенте.

Именно за это в знак признания деятельности ЕС по защите мира, демократии и прав человека в Европе и во всем мире в 2012 году Европейский союз, как объединение, был удостоен Нобелевской премии мира. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале февраля этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила президенту США Дональду Трампу “жёстким ответом”, если тот пойдёт на введение импортных пошлин на товары из Евросоюза.

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