Новая торговая война? Китай ответил на американские пошлины ограничением экспорта критически важных ресурсов

Опубликовано: 04.02.2025 09:26 , Обновлено: 04.02.2025

Китай ввел пошлины на импорт из США в ответ на новые американские пошлины, которыми администрация Дональда Трампа обложила китайские товары. Ответные меры во вторник, 4 февраля, озвучило Министерство финансов Китая и импортными пошлинами ведомство не ограничилось.

Дополнительные 10%-ные пошлины, которыми решением Дональда Трампа США наложили на весь китайский импорт, официально начали применяться во вторник в 12:01 по местному времени. Буквально через несколько минут после этого Министерство финансов Китая выступило с официальным объявлением о том, что вводит ответные пошлины:

15% на американский уголь и сжиженный природный газ,

10% на сырую нефть, сельскохозяйственную технику и некоторые автомобили.

Официально новые пошлины на товары из США вступят в силу 10 февраля. Одновременно с этим в Китае инициировали антимонопольное расследование и включили Alphabet Inc. — холдинговую компанию, которая управляет компанией Google Inc и её дочерними структурами. Google, а также PVH Corp, холдинговую компанию таких брендов, как Calvin Klein, и американскую биотехнологическую компанию Illumina в “список неблагонадежных организаций” .

Отдельно Министерство торговли Китая совместно с Таможенным управлением заявили о введении экспортного контроля на такие редкоземельные элементы, как вольфрам, теллур, рутений, молибден и связанные с рутением товары для “защиты интересов национальной безопасности”.

Новая торговая война?

Агентство Reuters назвало эти шаги “возобновлением торговой войны” между двумя крупнейшими экономиками мира, а агентство Bloomberg, в свою очередь, отметило, что именно последний шаг китайских властей может оказать серьезное влияние на экономику США.

Дело в том, что именно вольфрам, сверхтвердый металл, имеет решающее значение в производстве оружия и полупроводников, а на долю Китая приходится более 80% мировых поставок. В результате, по словам обозревателей Bloomberg, власти США оказались в затруднительном положении, ведь американские производители получают более четверти вольфрама именно из Китая.

Найти альтернативы, по мнению аналитиков, американцам будет непросто. Среди других крупных поставщиков - Россия, а потенциальные заменители, такие как молибден, также находятся под китайским экспортным контролем.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп на днях предложил Украине финансовую и военную помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам, заявив о готовности заключить соответствующее соглашение.

Трамп предложил Украине помощь в обмен на доступ к редкоземельным металлам