Глава Еврокомиссии пригрозила Трампу «жёстким ответом» на обещанные пошлины на товары из ЕС

Опубликовано: 04.02.2025 08:27 , Обновлено: 04.02.2025

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 3 февраля пригрозила президенту США Дональду Трампу "жёстким ответом", если тот пойдёт на введение импортных пошлин на товары из Евросоюза. О потенциальной возможности такого шага американский лидер заявил на днях.

“Если мы станем мишенью - несправедливо и произвольно - Европейский союз будет жестко реагировать”, - заявила глава ЕК на пресс-конференции по итогам неформального саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

О возможном введении пошлин на товары из ЕС Трамп заявил в воскресенье, 2 февраля, на пресс-конференции в Мэриленде (Флорида, США). Он отметил, что США импортирует из ЕС “миллионы машин, огромное количество продуктов питания и сельскохозяйственной продукции”, тогда как импорт ЕС из США, по словам Трампа, незначителен. Устранить этот дисбаланс экспорта и импорта новый президент США планирует, введя повышенные тарифы на европейские товары.

[info_b]Тарифы — это, по сути, дополнительный налог, которым облагаются в США товары, ввозимые из других стран. Сборы рассматриваются как инструмент защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции. Несмотря на то, что импортные тарифы платит непосредственно импортер, это неизбежно отражается на цене импортного товара для покупателя.[/info_b]

Точных сроков введения повышенных тарифов для европейских товаров Трамп не назвал, заявив лишь, что это произойдет “довольно скоро” и не исключив саму возможность, по аналогии с тарифами, введёнными на днях в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая.

Урсула фон дер Ляйен назвала заявление Трампа “вредительскими”. По словам главы ЕК, она “не видит ничего хорошего” в том, что Трамп ввёл такие высокие тарифы на товары из Канады и Мексики, поскольку это повышает издержки бизнеса и вредит как работникам, так и потребителям, “создавая ненужные экономические потрясения и подстегивая инфляцию”.

Тем не менее, ЕС, по словам фон дер Ляйен, готов к “потенциальным проблемам в отношениях с США”, ведению “американских тарифов, но пообещала “сосредоточиться на собственной конкурентоспособности”. Она также выразила надежду на “жесткий, но конструктивный” диалог с американскими партнёрами.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля 25%-ных пошлин на импорт из Канады и Мексики. Также политик принял решение применить аналогичные меры к Китаю, установив пошлины в размере 10%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявили о введении ответных пошлин на товары из США.

«Будут последствия для американского народа» — Канада и Мексика ответили на пошлины Трампа

Буквально спустя пару дней президенты США и Мексики договорились о приостановке действия заградительных пошлин на мексиканские товары сроком на один месяц.

США решили на месяц приостановить пошлины на товары из Мексики