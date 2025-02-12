«Это начало» - Трамп добился освобождения из российской тюрьмы одного американца и анонсировал новые

Опубликовано: 12.02.2025 08:26 , Обновлено: 12.02.2025

Администрация президента США Дональда Трампа договорилась с Россией об освобождении 63-летнегоамериканца Марка Фогеля, приговорённого к 14 годам тюрьмы за хранение наркотиков. 11 февраля освобождённый гражданин США вернулся на родину, а Трамп анонсировал новые освобождения и рассказал о договорённостях с Москвой.

Освобождение Фогеля в Белом доме назвали “дипломатической оттепелью”, передало агентство AP. По мнению Вашингтона, теперь переговоры с Россией о прекращении войны в Украине могут продвинуться вперёд.

[info_b]Марк Фогель был приговорен к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков после того, как его задержали в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже обнаружили 17 грамм марихуаны. Как утверждал задержанный, её прописал ему врач в штате Пенсильвании, где она относится к легальным лекарствам.[/info_b]

Как отметило агентство Reuters, освобождение Фогеля, который содержался под стражей в России с августа 2021 года, произошло на фоне попыток Трампа улучшить отношения с Москвой. Во время встречи с освобождённым американцем в Белом доме Трамп поблагодарил за этот шаг лично президента России Владимира Путина. При этом он анонсировал новые освобождения.

Так, по словам Трампа, уже в среду, 12 февраля, будет освобожден ещё один человек, но не уточнил, кто именно.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что Соединенные Штаты дали России в обмен на Фогеля, Трамп ответил уклончиво.

“Не так уж много”, - заявил Трамп, назвав освобождение Фогеля проявлением доброй воли со стороны России.

Американский лидер особо подчеркнул, что Россия отнеслась к США “очень хорошо”.

“На самом деле, я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне (в Украине - прим. ред.) и миллионы людей перестанут гибнуть”, — заявил президент США.

[info_b]Официальных комментариев по поводу освобождения Фогеля и подробностей о том, что получила Россия взамен этого “жеста доброй воли” из Москвы пока не поступало.[/info_b]