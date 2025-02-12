Власти США пообещали передать Винника в обмен на освобождённого Россией Фогеля — ABC News

Опубликовано: 12.02.2025 20:20 , Обновлено: 12.02.2025

Власти США пообещали освободить россиянина Александра Винника в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля. Напомним, первого обвинили в отмывании до 9 миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e, а второго — в контрабанде наркотиков. Раннее в Кремле подтвердили обмен Фогеля на россиянина, не назвав при этом конкретного имени.

В среду один из американских чиновников сообщил телеканалу ABC News, что Соединённые Штаты готовы освободить россиянина Александра Винника в обмен на гражданина США Марка Фогеля. К слову, последний прибыл на родину накануне вечером, 11 февраля.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Фогеля освободили в обмен на россиянина, которого “в ближайшее время вернут в Россию”. Днём 12 февраля адвокат Винника Аркадий Бух сообщил, что его подзащитный всё ещё в США.

[info_b] В 2017 году американские власти закрыли криптобиржу BTC-е и приказали арестовать в Греции Александра Винника. США обвинили его в отмывании средств на сумму от 4 до 9 миллиардов долларов через BTC-e и в причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. По мнению Минюста США, BTC-е — одна из платформ, благодаря которой «киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности».

В январе 2020 года Винника экстрадировали из Греции в Париж, поскольку во Франции его подозревали в вымогательствах, хищении личных данных и отмывании денег через BTC-e. В итоге в 2021 году французский суд приговорил россиянина к 5 годам тюрьмы. В 2022 году через Грецию Винника вывезли в США, где он частично признал свою вину. [/info_b]

После того как Винник оказался в США, его адвокаты начали направлять обращения российской стороне с просьбой начать переговоры об его обмене. В частности, французский защитник Фредерик Бело писал главе МИД России Сергею Лаврову, передало издание РБК.

В 2023 году американский телеканал CNN отмечал, что адвокаты Винника добивались его обмена на задержанного и впоследствии осуждённого в России журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обменяли в августе 2024 года вместе с другим американцем Полом Уиланом. Бух тогда допускал, что его подзащитного могли не включить в сделку, поскольку ещё не вынесли приговор.

К слову, Виннику также до сих пор не вынесли приговор, его должны огласить в конце июня. В США ему грозит до 20 лет тюрьмы. В России его также обвинили в кибермошенничестве на сумму 750 миллионов рублей и заочно арестовали в 2018 году. Сам он ещё во время нахождения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.

Ранее Telegraf.news писал, что Администрация президента США Дональда Трампа договорилась с Россией об освобождении 63-летнего американца Марка Фогеля, приговорённого к 14 годам тюрьмы за хранение наркотиков. 11 февраля освобождённый гражданин США вернулся на родину, а Трамп анонсировал новые освобождения и рассказал о договорённостях с Москвой.

«Это начало» — Трамп добился освобождения из российской тюрьмы одного американца и анонсировал новые