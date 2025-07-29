Трамп за час "удешевил" Газпром и "Аэрофлот" на 1,4 млрд долларов

Опубликовано: 29.07.2025 07:32 , Обновлено: 29.07.2025

Российские рынки потеряли порядка 1,4 млрд долларов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о сокращении отведённого им срока заключения мира с Украиной. Акции крупных российских компаний, таких как "Газпром", "Новатэк" и "Аэрофлот", на фоне этих новостей существенно упали.

Российские фондовые рынки резко просели после заявления Трампа и выдвижении нового ультиматума: вместо прежнего срока в 50 дней, который истекал 3 сентября, президент США 28 июля озвучил новый срок - в 10–12 дней.

Сразу после этого заявления индекс Московской биржи (MOEX) буквально за час упал на 1,8% , что привело к потере рыночной стоимости в размере 1,4 млрд долларов. С 14:55 до 16:08 по местному времени значение индекса снизилось с 2777,3 до 2727,2 пункта. Существеннее всего подешевели акции следующих российских гигантов:

“Газпром” - минус 2,77%,

“Новатэк” — минус 3,2%,

“Аэрофлот” — минус 4%.

В случае с последним немалую роль в падении стоимости акций сыграла хакерская атака на сервера компании, что привело к масштабному сбою в информационных системах авиаперевозчика и отмене десятков рейсов. Нынешнее падение стоимости акций компаний стало самым существенным откатом за последние месяцы.

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Не могли не отразиться заявления Трампа и на курсе российского рубля. Национальная валюта России по итогам вчерашних торгов ослабла:

китайский юань вырос почти на 2% - до 11,27 российского рубля,

доллар США прибавил 2,1% - до 81,05 российского рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп 28 июля выразил глубокое разочарование президентом России Владимиром Путиным. Общаясь с журналистами перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Трамп заявил, что в ходе его переговоров с Путиным стороны «пять раз были близки» к заключению соглашения о прекращении огня, но результаты его тесного общения с российским президентом в итоге Трампа только “глубоко разочаровали”.

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