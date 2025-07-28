Российский «Аэрофлот» отменил три рейса в Минск из-за масштабного сбоя в информационных системах
Российская компания "Аэрофлот" 28 июля отменила десятки рейсов с вылетом из московского аэропорта Шереметьево масштабного сбоя в информационных системах. В числе отменённых рейсов оказались и три рейса в Минск. Узнали, как пассажирам вернуть деньги или переоформить билеты на другие даты.
[obnovleno_b]В Генпрокуратуре России причиной сбоев назвали “хакерскую атаку”.
“По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)”, — заявили там. [/obnovleno_b]
О сбое в работе информационных систем “Аэрофлота” в пресс-службе авиакомпании сообщили рано утром. Изначально там предполагали, что всё ограничится “возможным перебоями” в работе сервисов и корректировкой в расписании вылетов.
“В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов”, - отчитались утром в пресс-службе компании.
Однако уже через пару часов стало понятно, что одними переносами дело не обойдётся: компания начала массово отменять вылеты из московского Шереметьево.
На данный момент, согласно информации “Аэрофлота”, отменены 42 рейса, в том числе три - в Минск и обратно:
- SU1830/1831 Москва - Минск - Москва,
- SU1842/1843 Москва - Минск - Москва,
- SU1836/1837 Москва - Минск - Москва.
На электронном табло Национального аэропорта Минск эти рейсы уже помечены красным.
Что делать пассажирам отменённых рейсов?
В пресс-службе компании, принеся извинения за доставленные неудобства, дали инструкцию пассажирам отменённых рейсов.
Тем, кто уже успел сдать свой багаж и готовился к вылету, предложили обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево, забрать оформленный багаж и “во избежание образования скоплений пассажиров” - покинуть аэропорт.
На возврат денег за билеты или их переоформление на другие рейсы пассажирам отвели 10 дней. При этом вернуть деньги через кассы в аэропорту сейчас нельзя (как, впрочем, и переоформить билет). В компании назвали это ограничение “временным” и предложили обращаться за возвратом или переоформлением билетов к агенту, по месту покупки билетов.
Тем временем, по данным российского Telegram-канала Baza, из-за сбоя в работе информационных систем “Аэрофлота” в Шереметьево снова случился настоящий коллапс. Пассажиры вынуждены отстаивать огромные очереди, чтобы просто выйти из аэропорта.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в период с 19 по 21 июля в российских аэропортах были отменены более 100 рейсов. Тогда причиной коллапса стала массированная атака беспилотников.
Из-за атаки дронов и коллапса в московских аэропортах отменили два рейса в Минск. Какие задерживаются?