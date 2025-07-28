Российский «Аэрофлот» отменил три рейса в Минск из-за масштабного сбоя в информационных системах

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Опубликовано: 28.07.2025 10:59 , Обновлено: 28.07.2025

Российская компания "Аэрофлот" 28 июля отменила десятки рейсов с вылетом из московского аэропорта Шереметьево масштабного сбоя в информационных системах. В числе отменённых рейсов оказались и три рейса в Минск. Узнали, как пассажирам вернуть деньги или переоформить билеты на другие даты.

[obnovleno_b]В Генпрокуратуре России причиной сбоев назвали “хакерскую атаку”.

“По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)”, — заявили там. [/obnovleno_b]

О сбое в работе информационных систем “Аэрофлота” в пресс-службе авиакомпании сообщили рано утром. Изначально там предполагали, что всё ограничится “возможным перебоями” в работе сервисов и корректировкой в расписании вылетов.

“В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов”, - отчитались утром в пресс-службе компании.

Однако уже через пару часов стало понятно, что одними переносами дело не обойдётся: компания начала массово отменять вылеты из московского Шереметьево.

На данный момент, согласно информации “Аэрофлота”, отменены 42 рейса, в том числе три - в Минск и обратно:

SU1830/1831 Москва - Минск - Москва,

SU1842/1843 Москва - Минск - Москва,

SU1836/1837 Москва - Минск - Москва.

На электронном табло Национального аэропорта Минск эти рейсы уже помечены красным.

Скриншот электронного табло аэропорта Минск

Что делать пассажирам отменённых рейсов?

В пресс-службе компании, принеся извинения за доставленные неудобства, дали инструкцию пассажирам отменённых рейсов.

Тем, кто уже успел сдать свой багаж и готовился к вылету, предложили обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево, забрать оформленный багаж и “во избежание образования скоплений пассажиров” - покинуть аэропорт.

На возврат денег за билеты или их переоформление на другие рейсы пассажирам отвели 10 дней. При этом вернуть деньги через кассы в аэропорту сейчас нельзя (как, впрочем, и переоформить билет). В компании назвали это ограничение “временным” и предложили обращаться за возвратом или переоформлением билетов к агенту, по месту покупки билетов.

Тем временем, по данным российского Telegram-канала Baza, из-за сбоя в работе информационных систем “Аэрофлота” в Шереметьево снова случился настоящий коллапс. Пассажиры вынуждены отстаивать огромные очереди, чтобы просто выйти из аэропорта.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в период с 19 по 21 июля в российских аэропортах были отменены более 100 рейсов. Тогда причиной коллапса стала массированная атака беспилотников.

Из-за атаки дронов и коллапса в московских аэропортах отменили два рейса в Минск. Какие задерживаются?