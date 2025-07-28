«Я разочарован Путиным» - Трамп пригрозил урезать 50-дневный срок, отведённый на сделку с Киевом

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Опубликовано: 28.07.2025 15:50 , Обновлено: 28.07.2025

Президент США Дональд Трамп пригрозил сократить 50-дневный срок, который он ранее отвёл Москве на достижение соглашения с Киевом о прекращении огня. Глава Белого дома также выразил глубокое разочарование самим президентом России Владимиром Путиным.

Общаясь с журналистами 28 июля перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Трамп заявил, что в ходе его переговоров с Путиным стороны “пять раз были близки” к заключению соглашения о прекращении огня. По его словам, с самим Путиным у него “сложились очень хорошие отношения”.

“Но потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-нибудь городу, например, по Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то ещё, и тела валяются по всей улице”, - эмоционально прокомментировал Трамп тот факт, что российская и украинская стороны до сих пор не достигли заметного прогресса в переговорном процессе.

Трамп выразил разочарование по этому поводу и заявил, что готов пересмотреть своё первоначальное заявление и скорректировать сроки, отведённые на урегулирование конфликта (ультиматум Трампа должен был истекать 3 сентября).

“Я разочарован в Путине, очень разочарован в нём. Я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что я думаю, что уже знаю ответ на то, что произойдет”, — заявил Трамп, не уточнив при этом ни новые сроки своего ультиматума, ни то, что последует за истечением его сроков.

Ранее Telegraf.news рассказал, как отреагировали в Москве на изначальный ультиматум Трампа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировали слова Дональда Трампа о возможных последствиях для России и её торговых партнёров при неурегулировании конфликта в Украине за 50 дней. По словам Лаврова, Россия хотела бы понять, что стоит за этими заявлениями, заявив, что сам Трамп находится под «огромным, неприличным давлением» со стороны ЕС и НАТО.

«Неприличное давление» — В Кремле и МИД РФ ответили на заявление Трампа о 50 днях