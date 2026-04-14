Трамп удалил скандальную картинку в образе Иисуса – «Думал, я врач»

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Опубликовано: 14.04.2026 09:04 , Обновлено: 14.04.2026

Президенту США ДональдуТраму пришлось удалить пост со скандальной картинкой, на которой он изображён в образе Иисуса Христа, исцеляющего больного. Этой сгенерированной с помощью искусственного интеллекта картинкой Трамп поделился вчера на своей платформе Truth Social, сразу после того, как резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV. За несколько часов на него обрушилась такая волна возмущения от интернет-пользователей, что Трамп вынужден был удалить пост и объясниться перед публикой.

На опубликованной Трампом картинке президент США изображён в белых одеждах и алой накидке, возлагающим руку на лоб больного человека. От рук Трампа исходят лучи света. Трампа на картинке окружают солдат, пожилой мужчина, улыбающаяся медсестра и сложившая руки в молитве женщина. На заднем плане виднеется Статуя Свободы, Мемориал Линкольна, фейерверки, орёл, развевающийся американский флаг, а также военные самолет и солдаты в образе ангелов.

Никакими дополнительными комментариями Трамп эту картинку не сопроводил, однако широкая публика и СМИ и без них расшифровала её очевидный посыл: Трамп исцеляет Америку, подобно Христу. Именно такая подпись сопровождала эту картинку на страничке Ника Адамса, австралийского правого обозревателя, специального посланника по американскому туризму, исключительности и ценностям, который в числе первых разместил это изображение на своей страничке в Instagram. Подпись к изображению в его посте гласила следующее: «Америка давно больна. Президент Трамп исцеляет эту страну».

Фотография вызвала волну критики по всему миру. Консервативные активисты в США назвали пост президента “вопиющим богохульством”, упрекнув политика в том, что он искусственно “выставляет себя спасителем”, вместо того, чтобы сделать так, чтобы его “достижения говорили сами за себя”.

Волна критики в адрес Трампа оказалась столь мощной, что спустя всего несколько часов фотография, опубликованная президентом, исчезла из его профиля, а самому Трампу пришлось оправдываться перед журналистами. Объяснения политика сводились к тому, что публика его “неправильно поняла”.

“Это не было изображением [меня в образе Иисуса]. Я опубликовал его и подумал, что это я в роли врача. Это было связано с Красным Крестом — как волонтер этой организации, которую мы поддерживаем, — и только фейковые СМИ могли придумать что-то подобное”, — попытался оправдаться президент США.

Он сравнил свою работу в Белом доме с работой врача, который помогает людям.

“Я помогаю людям. Я заставляю людей чувствовать себя намного лучше”, — добавил он.

Напомним, в выходные Дональд Трамп также раскритиковал Папу Льва XIV, обвинив его в слабости в вопросах борьбы с преступностью и внешней политики. Он заявил, что понтифику “следует взять себя в руки как Папе, проявить здравый смысл, перестать заигрывать с радикальными левыми и сосредоточиться на том, чтобы быть Великим Папой, а не политиком”.

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В ответ на этот выпад Папа Римский заявил, что не желает вступать в дискуссию с американским президентом, а свои евангельские послания верующим использовать не по назначению, “как это делают некоторые люди”, отказался, заявив, что намерен и впредь “громко высказываться против войны”.

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