Трамп потребовал от Папы Льва XIV «взять себя в руки»

Опубликовано: 13.04.2026 08:29 , Обновлено: 13.04.2026

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Льва XIV, обвинив его в слабости в вопросах борьбы с преступностью и внешней политики. Трамп сделал это в публикации на платформе Truth Social, а позже — во время беседы с журналистами на военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона.

«Льву следует взять себя в руки как Папе, проявить здравый смысл, перестать заигрывать с радикальными левыми и сосредоточиться на том, чтобы быть Великим Папой, а не политиком», — написал президент США в сообщении в социальных сетях.

«Папа Лев СЛАБ в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике. Он говорит о „страхе“ перед администрацией Трампа, но умалчивает о СТРАХЕ, который испытывали Католическая церковь и все другие христианские организации во время пандемии COVID, когда священников, духовенство и всех остальных арестовывали за проведение богослужений», — написал Трамп. Он добавил, что брат Папы ему нравится гораздо больше, чем он сам, потому что он «полностью поддерживает MAGA».

«Он это понимает, а Лев — нет! Мне не нужен папа, который считает, что Ирану можно доверить ядерное оружие. Мне не нужен папа, который считает ужасным, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая поставляла в Соединенные Штаты огромное количество наркотиков и, что еще хуже, освобождала тюрьмы, в том числе, убийц, наркоторговцев и наемных убийц, в нашей стране», — написал президент США.

«И мне не нужен папа римский, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали, подавляющим большинством голосов: устанавливаю рекордно низкий уровень преступности и создаю величайшую фондовую биржу в истории», — добавил американский лидер.

Трамп заявил, что папа римский должен быть ему благодарен, потому что его избрали исключительно потому, что он американец, поскольку «они посчитали, что это лучший способ справиться с президентом Дональдом Трампом». Он отметил, что если бы он не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане.

Когда журналисты спросили его о причинах публикации твита, Трамп ответил, что, по его мнению, Лев «плохо справляется со своей работой» и «явно любит преступность», указав на его защиту иммигрантов. Он обвинил его в «крайнем либерализме». «Я не являюсь поклонником Папы Льва», — подчеркнул он.

Комментарии президента Трампа стали реакцией, среди прочего, на ряд заявлений Папы Римского, который призвал к миру в Иране и прекращению «безумия войны». В воскресенье Лев говорил о Царстве Божьем как о «оплоте против иллюзии всемогущества, которая окружает нас и становится все более непредсказуемой и агрессивной», что было истолковано как намек на ситуацию в Соединенных Штатах.

В воскресенье телеканал CBS также показал сюжет о критике Львом войн и иммиграционной политики Трампа, включая интервью с тремя американскими кардиналами, которые также пришли к выводу, что война с Ираном не является справедливой войной с точки зрения католической доктрины. Кардиналы также раскритиковали подход к иммигрантам, а кардинал Джозеф Тобин, архиепископ Ньюарка, назвал ICE «беззаконной организацией».

Нападки на Папу Римского произошли также после того, как пресса сообщила о беспрецедентной встрече Пентагона с папским нунцием кардиналом Кристофом Пьером в знак протеста против слов Папы о внешней политике США в контексте нападения на Венесуэлу.

Согласно информации Free Press, заместитель министра Пентагона Элбридж Колби якобы сделал выговор кардиналу, заявив, что Церковь должна встать на сторону властей США, а один из чиновников Пентагона даже косвенно пригрозил, приведя в пример «Авиньонское пленение» пап в XIV веке. Однако и Пентагон, и Ватикан отрицают, что какие-либо угрозы действительно имели место.

«Авиньонское пленение» (1309–1377 гг.) — период в истории католической церкви, когда резиденция пап находилась не в Риме, а во французском городе Авиньон, и они находились под сильным влиянием французских королей. Упоминание об этом в контексте угрозы со стороны Пентагона означает намёк на возможное принуждение папы к подчинению или ограничение его независимости светскими властями.