Папа Римский ответил на выпад Трампа – «Есть лучший выход»

Опубликовано: 13.04.2026 14:40 , Обновлено: 13.04.2026

Глава Римско-католической церкви Папа Лев XIV ответил на выпад президента США Дональда Трампа, который обвинил понтифика в слабости в вопросах борьбы с преступностью и внешней политики.

В комментарии агентству Reuters Папа Римский, который сегодня отправился в 10-дневное турне по четырем африканским странам, заявил, что не желает вступать в дискуссию с американским президентом, а свои евангельские послания верующим использовать не по назначению, “как это делают некоторые люди”, отказался.

“Я буду и впредь громко высказываться против войны, стремясь к миру, развитию диалога и многосторонних отношений между государствами для поиска справедливых решений проблем”, — категорично заявил Лев XIV, первый в истории папа римский из США, который находится на этом посту ещё меньше года.

“Сегодня в мире слишком много страдает людей. Слишком много невинных людей погибает. И я думаю, кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход”, - подчеркнул глава мировой Католической церкви.

При этом своё евангельское послание - “блаженны миротворцы” - Папа Лев XIV сам не считает политическим посланием, а себя не рассматривает как политика или политического лидера. Свою критику относительно военных конфликтов, в том числе тех, в которые вовлечены США, а также по отношению к жесткой иммиграционной политике Белого дома, Лев XIV озвучивал как глава одной из ведущих мировых Церквей.

Напомним, в выходные Дональд Трамп раскритиковал Папу Льва XIV, обвинив его в слабости в вопросах борьбы с преступностью и внешней политики. Он заявил, что понтифику “следует взять себя в руки как Папе, проявить здравый смысл, перестать заигрывать с радикальными левыми и сосредоточиться на том, чтобы быть Великим Папой, а не политиком”.

Трамп потребовал от Папы Льва XIV «взять себя в руки»