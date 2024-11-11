Трамп созвонился с Путиным и посоветовал «не обострять ситуацию» в Украине – WP

Опубликовано: 11.11.2024 08:53 , Обновлено: 11.11.2024

Избранный президент США Дональд Трамп по телефону переговорил с президентом России Владимиром Путиным и посоветовал ему "не обострять ситуацию" в Украине. Такую информацию американскому изданию The Washington Post сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

По данным газеты, телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся в четверг, 7 ноября. Это был первый телефонный разговор между политиками с момента победы Трампа на выборах, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Во время разговора, который Трамп провёл со своей резиденции во Флориде, он “посоветовал российскому президенту не обострять войну в Украине”, а также “напомнил Путину о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе”, сообщил источник, говоривший на условиях анонимности.

По словам одного из источников, Трамп “выразил заинтересованность” в последующих беседах с российским президентом для обсуждения “скорейшего разрешения войны в Украине”.

В рамках своей предвыборной кампании Трамп заявил, что “немедленно положит конец войне в Украине”, хотя и не раскрыл подробностей о том, как именно он намерен это сделать. По данным американского издания, в частном порядке политик дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит за собой часть оккупированной территории, и во время нынешнего телефонного разговора с Путиным “кратко поднял вопрос” об этих территориях.

Звонок, о котором ранее не сообщалось, прозвучал на фоне общей неопределенности относительно того, как Трамп намерен “перезагрузить” дипломатическую стратегию США после своей победы на выборах. В эфире NBC на прошлой неделе Трамп заявил, что уже переговорил примерно с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом принимал участие Илон Маск, и содержание беседы оказалось обнадеживающим для украинского лидера. Об этом вечером 9 ноября сообщило издание Axios со ссылкой на неназванные источники.

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Между тем, в Кремле информацию о телефонных переговорах Путина с Трампом не комментировали. Сам Путин поздравил Трампа с “избранием на пост президента США” публично - на заседании дискуссионного клуба “Валдай”, которое проходило 7 ноября. Тогда он заявил, что “не считает зазорным ему позвонить”.

Путин поздравил Трампа с «избранием на пост президента США» и рассказал, почему не позвонил