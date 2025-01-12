Трамп собрался издать 100 указов в день своей инаугурации. Почему так много?

Опубликовано: 12.01.2025 11:24 , Обновлено: 12.01.2025

Избранный президент США Дональд Трамп запланировал подписать более 100 указов в день своей инаугурации, которая намечена на 20 января. В первый рабочий день в Белом доме он намерен подписать указы, касающиеся развития энергетики, безопасности границ, депортации и других приоритетных для страны вопросов.

Как [link href=“https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-to-sign-100-executive-orders-on-1st-day-in-office-report/3447819” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] агентство «Анадолу», ссылаясь на источники, на закрытом заседании на Капитолийском холме Трамп сообщил сенаторам-республиканцам о своих планах по изданию более 100 указов. Они также затронут сферы здравоохранения и образования.

В свою очередь, Стивен Миллер, которого Трамп планирует назначить заместителем главы аппарата Белого дома по политическим вопросам, рассказал сенаторам о мерах, которые необходимо принять в отношении безопасности границ и иммиграционной политики.

А сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд сообщил, что администрация Трампа в первую очередь примет меры в отношении около 1 млн мигрантов, въехавших в страну и совершивших преступления.

Комментируя свою решительность ранее, Дональд Трамп заявил в посте в социальной сети Truth Social, что администрация действующего президента Джо Байдена «делает всё возможное, чтобы максимально затруднить переходный период».

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По словам Трампа, Байден, в частности, прибегает к «судебной войне», а также издаёт «затратные и нелепые указы». «Не бойтесь, эти „Указы“ вскоре будут отменены, и мы станем нацией здравого смысла и силы», — заверил Трамп.

Ранее Telegraf.news писал, что Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке вынес Дональду Трампу приговор по делу о подкупе порноактрисы Сторми Дэниелс. Планируется, что через 10 дней миллиардер станет первым осуждённым политиком, который возглавит Белый дом.

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