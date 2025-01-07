"Делает всё возможное" — Трамп обвинил Байдена в затягивании передачи власти

Опубликовано: 07.01.2025 09:37 , Обновлено: 07.01.2025

Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, который официально должен вступить в должность 20 января, обвинил действующего главу государства Джо Байдена в затягивании процесса передачи власти. По его словам, 46-ой президент США "делает для этого всё возможное".

На просторах социальной сети Truth Social республиканец сделал заявление, в котором обвинил Байдена в создании определённых препятствий: именно они, по словам Трампа, затягивают процесс передачи власти, сообщила американская газета The Hill. В качестве примера он привёл недавние решения действующей администрации, касающиеся экологии и нефтедобычи, однако тут же пообещал:

“Не бойтесь, эти «указы» скоро будут отменены, и мы снова станем нацией здравого смысла и силы».

В частности, речь идёт о решении Байдена запретить бурение на всём Восточном побережье, а также в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Кроме того, он пообещал это сделать у берегов Аляски и в восточной части Мексиканского залива. Такое решение ещё действующий президент США сделал всего за две недели до инаугурации Трампа, который, в свою очередь, наоборот планировал развивать внутреннее производство энергии.

«Моё решение отражает то, что прибрежные предприятия и отдыхающие на пляжах люди уже давно знают: бурение у этих берегов может нанести необратимый ущерб местам, которые нам дороги, и не является необходимым для удовлетворения энергетических потребностей нашей страны. Оно не стоит таких рисков», — объяснил своё решение Джо Байден, передал телеканал CNN.

Что ответили на обвинения в администрации Байдена?

В ответ на обвинения Трампа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что действующая администрация США не препятствует процессу передачи власти избранному президенту. «Наш мандат, полученный от нынешнего президента, заключается в том, чтобы гарантировать эффективный переход власти к следующей администрации США», — коротко заверила она.

[info_b]Напомним, Дональд Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре 2024 года. После инаугурации, которая запланирована на 20 января, он станет 45-м и 47-м президентом Соединённых Штатов. Как отмечает международное информагентство Reuters, республиканцы также получили большинство в сенате и имеют небольшое большинство в палате представителей, что обеспечит Трампу партийную поддержку.[/info_b]

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